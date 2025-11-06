FIFA The Best 2025 : les 11 nommés pour le prix de meilleur joueur du monde

Après le Ballon d’Or, place au FIFA The Best. Des trophées qui récompensent les meilleurs acteurs de la saison, et où ce sont les fans qui peuvent voter jusqu’à la fin du mois de novembre pour leurs joueurs favoris sur le site de l’institution qui régit le football mondial. La saison dernière, c’est Vinicius Jr qui avait remporté cette distinction individuelle, alors que Rodri, Ballon d’Or, avait terminé deuxième. Jude Bellingham avait complété le podium.

La suite après cette publicité

Et pour cette édition 2025, sans trop de surprise, on retrouve plusieurs joueurs parisiens dans la liste de joueurs nommés pour le trophée de meilleur joueur de l’année. Le Ballon d’Or Ousmane Dembélé pourrait ainsi réaliser un joli doublé, puisqu’il est sans surprise nommé. C’est aussi le cas de ses coéquipiers Achraf Hakimi, exceptionnel sur le flan droit du PSG, et de son pendant à gauche Nuno Mendes, tout aussi impressionnant. Enfin, Vitinha est le quatrième et dernier parisien nommé, lui qui est pour beaucoup le meilleur milieu du monde.

Du très beau monde

Le FC Barcelone, qui a tout raflé sur la scène nationale, a lui aussi plusieurs représentants dans la liste. Lamine Yamal, deuxième au Ballon d’Or, sera forcément bien positionné. Son coéquipier en club et en sélection Pedri est aussi un candidat potentiel, tout comme Raphinha, autre grand artisan des titres glanés par l’équipe d’Hansi Flick.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé, qui marche sur l’eau à Madrid et continue d’afficher des statistiques monstrueuses, est aussi dans la liste. Et puisqu’on parle de chiffres, Harry Kane, létal avec le Bayern Munich, est aussi nommé. Enfin, Cole Palmer (Chelsea) et Mohamed Salah (Liverpool) complètent la liste. La date de la cérémonie n’a pas encore été dévoilée mais tout indique qu’elle aura lieu en janvier 2026.