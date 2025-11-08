Menu Rechercher
Liga : Girona retrouve des couleurs face à Alavés

Par Jordan Pardon
Viktor Tsygankov en action avec Girona @Maxppp
Girona 1-0 Alavés

Girona retrouve haleine. Après un début de saison catastrophique et aucune victoire en sept matchs, les Catalans traversent une période plus faste. Ils l’ont confirmé en s’imposant ce samedi face à Alavés (1-0), leur deuxième succès de la saison.

Classement général Liga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Real Madrid Real Madrid 30 11 +16 10 0 1 26 10
2 Logo Barcelone Barcelone 25 11 +15 8 1 2 28 13
3 Logo Villarreal Villarreal 23 11 +12 7 2 2 22 10
4 Logo Atlético Atlético 22 11 +11 6 4 1 21 10
5 Logo Betis Betis 19 11 +6 5 4 2 18 12
6 Logo Espanyol Espanyol 18 11 +2 5 3 3 15 13
7 Logo Getafe Getafe 17 11 -1 5 2 4 12 13
8 Logo Alavés Alavés 15 12 0 4 3 5 11 11
9 Logo Elche Elche 15 12 -1 3 6 3 13 14
10 Logo Vallecano Vallecano 14 11 -2 4 2 5 12 14
11 Logo Bilbao Bilbao 14 11 -2 4 2 5 11 13
12 Logo Celta Vigo Celta Vigo 13 11 -1 2 7 2 13 14
13 Logo Séville Séville 13 11 -2 4 1 6 17 19
14 Logo Real Sociedad Real Sociedad 13 12 -3 3 4 5 14 17
15 Logo Osasuna Osasuna 11 11 -3 3 2 6 9 12
16 Logo Girona Girona 10 12 -13 2 4 6 11 24
17 Logo Levante Levante 9 11 -5 2 3 6 15 20
18 Logo Majorque Majorque 9 11 -7 2 3 6 11 18
19 Logo Valence Valence 9 11 -10 2 3 6 10 20
20 Logo Oviedo Oviedo 8 11 -12 2 2 7 7 19
L’unique but de la rencontre a été marqué par Viktor Tsygankov, auteur d’un joli coup de tête suite au débordement de Bryan Gil (16e). Antonio Blanco s’était vu refuser un but pour hors-jeu après la pause pour Alavés (53e), comme Stuani pour les locaux dans les arrêts de jeu (90e). Girona s’éloigne provisoirement de la zone rouge en montant à la 16e place. Alaves est 8e.

