Liga : Girona retrouve des couleurs face à Alavés

Girona retrouve haleine. Après un début de saison catastrophique et aucune victoire en sept matchs, les Catalans traversent une période plus faste. Ils l’ont confirmé en s’imposant ce samedi face à Alavés (1-0), leur deuxième succès de la saison.

La suite après cette publicité

L’unique but de la rencontre a été marqué par Viktor Tsygankov, auteur d’un joli coup de tête suite au débordement de Bryan Gil (16e). Antonio Blanco s’était vu refuser un but pour hors-jeu après la pause pour Alavés (53e), comme Stuani pour les locaux dans les arrêts de jeu (90e). Girona s’éloigne provisoirement de la zone rouge en montant à la 16e place. Alaves est 8e.