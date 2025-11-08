Menu Rechercher
OM : Benjamin Pavard rassuré après la victoire contre Brest

Marseille 3-0 Brest

Alors que l’OM a dominé Brest 3-0 dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 et a provisoirement pris la tête du classement de Ligue 1, Benjamin Pavard (29 ans) s’est montré satisfait d’avoir renoué avec la victoire, en assurant un clean-sheet.

«On se devait de gagner à la maison, on avait perdu quelques points en route, donc on se devait de gagner ce soir. On savait que si on gagnait, on était premier pendant un certain temps. On verra les autres résultats, mais c’est très bien, on a fait un très bon match, on a été solide du début jusqu’à la fin et maintenant, il faut continuer comme ça. Cela fait plaisir de faire un clean-sheet et cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas fait. Avec une telle ambiance, ça fait plaisir. Je savais que les supporters seraient derrière nous quand on mouille le maillot. Ils n’étaient pas contents des derniers résultats, mais ils ont mis de la voix aujourd’hui», a-t-il lâché sur BeIN Sports.

