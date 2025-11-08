Ligue 1 : l’OM se balade face à Brest sans trembler

Après sa défaite polémique face à l’Atalanta en Ligue des Champions il y a trois jours, l’Olympique de Marseille était de retour au Vélodrome ce samedi pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Pas de place pour les doutes pour la formation de Roberto De Zerbi, qui devait s’imposer face à Brest pour reprendre provisoirement la tête du classement et ainsi mettre la pression sur le PSG, en déplacement sur la pelouse de l’OL, dimanche soir. Après le résultat décevant de la semaine, l’OM se présentait avec une équipe un peu différente. O’Riley était envoyé sur le banc au profit de Vermeeren, qui avait donc un coup à jouer dans ce onze titulaire, tout comme Angel Gomes dans un rôle de numéro 10 derrière le trio Greenwood, Aubameyang, Paixao.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Marseille D V N D D Brest N D D N N

Une équipe séduisante sur le papier, qui devait rapidement emballer la rencontre devant des supporters exigeants. Et cela commençait fort avec un premier gros face-à-face manqué par Aubameyang. Le Gabonais ne cadrait même pas son tir malgré un bon service de Greenwood (5e). Dans la foulée, Brest répondait avec une très grosse occasion. Lancé en profondeur, Mboup se présentait tout seul face à Rulli. Mais le jeune attaquant sénégalais de 22 ans butait sur le portier argentin, qui célébrait cet arrêt comme un but (8e). Après un premier quart d’heure animé, le rythme chutait complètement et il fallait bien une énorme boulette de Majecki pour emballer la rencontre.

L’OM met la pression sur le PSG

Dans le dur depuis plusieurs semaines, l’ancien gardien de Monaco se trouait complètement sur le coup franc pourtant sans danger d’Angel Gomes. Le cuir glissait, passait entre ses gants et finissait sa course au fond des filets. De quoi condamner, ou presque, une équipe brestoise clairement en manque d’inspiration depuis plusieurs semaines. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la foulée, Kenny Lala poussait dans le dos Paixao dans la surface. Penalty logique que Mason Greenwood transformait sans souci (2-0, 33e).

La suite après cette publicité

Avec un matelas confortable, l’OM abordait la seconde période sans trop de pression. Sur le front de l’attaque, Aubameyang, lui, manquait plusieurs opportunités de marquer le 3e but de ce match, synonyme de victoire assurée. Greenwood et Gomes continuaient de se montrer très incisifs dans une défense brestoise en grande difficulté. Et après un petit sursaut brestois, l’OM a scellé son succès du jour grâce à Aubameyang. Le Gabonais finissait par trouver la faille sur un bon service de Matt O’Riley. Une soirée quasiment parfaite pour les Olympiens, qui devront surveiller l’état de santé de Nayef Aguerd, remplacé après une alerte à la cuisse. Au classement, Marseille reprend donc la tête de la Ligue 1 alors que Brest est 13e. Les Brestois restent sur 6 matches sans victoire en Ligue 1 et lutteront pour leur maintien.