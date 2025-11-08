Barça, EdF : grosse inquiétude pour Jules Koundé

Possible mauvaise nouvelle pour Jules Koundé. Selon L’Équipe, le défenseur français du FC Barcelone a dû écourter la séance collective de ce samedi matin après avoir ressenti de nouvelles douleurs, quelques minutes seulement après le début de l’entraînement. Déjà resté à l’écart la veille lors de la session ouverte au public au Camp Nou, il pourrait manquer le déplacement du Barça sur la pelouse du Celta Vigo, dimanche.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Hansi Flick s’est montré prudent. « J’ai des doutes sur le fait qu’il puisse entrer dans la convocation », a reconnu l’entraîneur catalan. Koundé traîne ce problème depuis un coup reçu au genou en Ligue des champions face à l’Olympiakos le 21 octobre (6-1). Il avait déjà manqué deux séances avant le Clasico du 26 octobre. En cas d’absence, Eric Garcia devrait être titularisé sur le côté droit de la défense barcelonaise. Si la blessure se confirme, l’ancien Bordelais pourrait également manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France.