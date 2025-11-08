Booba défend Orelsan et charge Kylian Mbappé

Le clash entre Orelsan et Kylian Mbappé a agité les réseaux sociaux vendredi. Dans son nouveau titre "La Petite voix", issu de l’album La Fuite en avant, le rappeur normand a lancé une pique à la star du Real Madrid : «Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», en référence au SM Caen, club détenu par le joueur et actuellement en difficulté en National après une relégation la saison dernière. L’attaquant du Real Madrid n’avait pas tardé à répondre sur X : «T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant», avant d’ajouter : «Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.»

Le rappeur Booba, habitué à tacler Mbappé sans jamais obtenir de réponse, a suivi le clash de près. Sans commenter directement le différend, il a réagi en citant le commentaire d’un internaute, «Orelsan réussit ce que Booba a essayé mille fois sans succès, tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album.» Le Duc de Boulogne a répondu : «Analyse incroyable, bravo. Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes».