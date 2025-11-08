Menu Rechercher
Commenter 29

Booba défend Orelsan et charge Kylian Mbappé

Par André Martins
1 min.
Mbappé lors du match Liverpool-Real Madrid @Maxppp

Le clash entre Orelsan et Kylian Mbappé a agité les réseaux sociaux vendredi. Dans son nouveau titre "La Petite voix", issu de l’album La Fuite en avant, le rappeur normand a lancé une pique à la star du Real Madrid : «Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé», en référence au SM Caen, club détenu par le joueur et actuellement en difficulté en National après une relégation la saison dernière. L’attaquant du Real Madrid n’avait pas tardé à répondre sur X : «T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant», avant d’ajouter : «Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.»

La suite après cette publicité
Booba
@Youridefou Analyse incroyabe bravo. Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes!!!
Voir sur X

Le rappeur Booba, habitué à tacler Mbappé sans jamais obtenir de réponse, a suivi le clash de près. Sans commenter directement le différend, il a réagi en citant le commentaire d’un internaute, «Orelsan réussit ce que Booba a essayé mille fois sans succès, tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album.» Le Duc de Boulogne a répondu : «Analyse incroyable, bravo. Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Real Madrid
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier