Lamine Yamal et Lionel Messi vont jouer l’un contre l’autre !

La FIFA a validé la date et le lieu de la prochaine Finalissima, qui opposera l’Espagne, championne d’Europe, à l’Argentine, tenante du titre de la Copa América. Selon le quotidien madrilène Marca, cette rencontre aura lieu le vendredi 27 mars 2026 au stade Lusail de Doha, au Qatar. Un duel de gala qui sera notamment le théâtre d’un choc des générations entre Lamine Yamal (18 ans) et Lionel Messi (38 ans).

La Finalissima réunit chaque édition le vainqueur de l’Euro et le vainqueur de la Copa América. En 2022, l’Argentine de Messi avait battu l’Italie 3-0 à Wembley. La tenue de cette rencontre dépend toutefois de la qualification de l’Espagne pour la Coupe du monde 2026. La Roja domine actuellement son groupe des éliminatoires et devrait obtenir son billet pour les États-Unis, mais dans le scénario peu probable où elle devrait passer par les barrages, une nouvelle date serait alors envisagée pour le match contre l’Argentine.