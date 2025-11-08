PSG : la déclaration d’amour de Luis Enrique à Warren Zaïre-Emery

De retour au top avec le PSG cette saison, Warren Zaïre-Emery a été récompensé par une convocation en équipe de France jeudi. Rien de plus logique pour Didier Deschamps, et rien de surprenant pour Luis Enrique, qui a déclaré sa flamme à son joueur ce samedi en conférence de presse, à la veille d’un déplacement à Lyon.

«Quand il était moins bien ? Tout dépend de la confiance. C’est un joueur différent. Il montre tout le temps ses qualités. Il est très mûr. Il est prêt tout le temps. C’est un vrai leader non pas avec les mots mais en tant qu’exemple. En ce moment il peut jouer partout», a confié l’Espagnol.