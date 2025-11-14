La Russie veut voir Matvey Safonov quitter le PSG

Les temps sont durs pour Matvey Safonov. D’abord doublure de Gigio Donnarumma l’an passé au PSG, il a vu Lucas Chevalier devenir le numéro un après le départ du gardien italien. Malgré les prestations critiquables de celui qui devrait connaître sa grande première en équipe de France dimanche, le Russe reste la doublure et ronge toujours un peu plus son frein. Sa boulette en équipe nationale face au Pérou il y a deux jours ne va pas arranger sa situation. Au contraire même puisque son manque de temps de jeu en club lui est préjudiciable en sélection. Le journal sport.ru clame même haut et fort le besoin de le voir jouer ailleurs pour qu’il retrouve du rythme et de la confiance, sous peine, sinon, de perdre sa place de numéro un avec la Sbornaya.

«Malheureusement, cette situation n’est pas inédite pour Matvey Safonov. Un incident similaire s’est produit lors du match contre le Nigeria. Certes, l’erreur était différente, mais le résultat fut tout aussi désastreux. Les raisons des bourdes du Russe sont évidentes: un manque de rythme. Si votre dernier match remonte à mai, il est illusoire d’espérer des miracles en novembre, écrit le média. De ce point de vue, Safonov aurait dû changer d’équipe cet été, lorsqu’il en avait l’opportunité. Le PSG semble vouloir conserver le gardien, mais ses actes prouvent le contraire. Et après des erreurs comme celles commises contre le Nigeria et le Pérou, il est peu probable que Luis Enrique donne une nouvelle chance à Matvey. De plus, si, par malheur, Lucas Chevalier se blesse, rien ne garantit que Matvey sera titulaire à sa place.» L’avertissement est lancé à celui qui a des courtisans, notamment en Espagne et au Portugal.