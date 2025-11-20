PSG : les mots forts de Nasser Al-Khelaïfi sur Achraf Hakimi

Hier soir, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’Or africain. Le Marocain était très ému au moment de recevoir ce trophée spécial à ses yeux. «Une reconnaissance qui couronne des années de travail acharné, de succès et de moments inoubliables. J’exprime ma gratitude à ma famille, à mes coéquipiers et à tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, sur et en dehors du terrain. Votre confiance, votre dévouement et votre soutien me rendent plus fort et me permettent de progresser. Merci à tout le peuple marocain de m’avoir toujours soutenu. J’espère que ce moment inspirera chaque enfant de notre pays et de tout notre continent à croire en ses rêves et à se battre pour les réaliser», a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.

Présent lors du gala organisé à Rabat, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas pu cacher sa fierté. Quelques minutes avant le triomphe de son joueur, il a confié à la presse : «pour moi Achraf est un des meilleurs au monde. Et évidemment le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et le capitaine du Maroc. Nous sommes tous fiers de lui.» Certains coéquipiers, dont Ousmane Dembélé, ont aussi salué sa victoire.