Real Madrid : Kylian Mbappé encore ménagé

Alors que son escapade à Dubaï a suscité de nombreuses interrogations, le Real Madrid se montre, lui, parfaitement serein concernant l’état physique de Kylian Mbappé. Comme le rapporte L’Équipe, l’attaquant n’a pas pris part à l’entraînement collectif hier et ne s’est même pas rendu à Valdebebas pour faire évaluer sa cheville droite, toujours douloureuse depuis plusieurs semaines. Rien d’alarmant pour le club, qui lui accorde une journée de repos supplémentaire avant son retour prévu demain matin à 11h, en même temps que tous les internationaux madrilènes. La planification est claire : Mbappé doit effectuer l’intégralité de la séance vendredi, puis celle de samedi, avec en ligne de mire une probable titularisation dimanche à Elche.

Au sein de la Casa Blanca, le dossier n’inquiète pas. Le staff sait que l’attaquant « joue avec une gêne maîtrisée » et qu’il n’y a pas de traitement miracle, hormis le repos ponctuel. De son côté, Philippe Diallo a tenu à désamorcer les critiques visant son capitaine, tout en rappelant que la Fédération n’a rien à dire une fois le joueur rendu à son club. Le président de la FFF a indiqué que Mbappé souffrait bien d’une inflammation réelle et que son absence en Azerbaïdjan relevait d’un « principe de précaution ». Il a également défendu le joueur face aux attaques sur sa vie privée, évoquant « une forme de harcèlement » permanent autour de ses moindres déplacements.