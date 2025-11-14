EdF : vers la grande première de Lucas Chevalier en Azerbaïdjan

S’il y avait encore un doute sur le poste de numéro 2 derrière Mike Maignan en équipe de France, il devrait être levé face à l’Azerbaïdjan dimanche (18h), dernier match des qualifications à la Coupe du Monde. Qualifiés depuis hier soir et ce large succès sur l’Ukraine (4-0), les Bleus se présenteront l’esprit léger à Bakou. Cela devrait être aussi l’occasion pour Lucas Chevalier d’effectuer sa grande première. Il est passé devant Brice Samba et pourrait bien connaître son baptême du feu.

D’après les informations de RMC Sport, Didier Deschamps avait déjà cette idée en tête pour ce rassemblement, comme il avait offert du temps de jeu à Samba contre la Grèce en novembre 2023, une fois la qualification pour l’Euro validée. Cette option a été confortée par le scénario d’hier. Appelé en équipe nationale depuis un an maintenant, le Parisien n’a encore jamais eu l’opportunité de revêtir le maillot français chez les A, lui qui vit des premiers mois compliqués au PSG, en plus d’être au cœur d’une polémique après un like (supprimé depuis) en lien avec l’extrême droite.