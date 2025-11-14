Menu Rechercher
Commenter 3
Eliminatoires CM - Europe

EdF : vers la grande première de Lucas Chevalier en Azerbaïdjan

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lucas Chevalier avec l'équipe de France @Maxppp
Azerbaïdjan France

S’il y avait encore un doute sur le poste de numéro 2 derrière Mike Maignan en équipe de France, il devrait être levé face à l’Azerbaïdjan dimanche (18h), dernier match des qualifications à la Coupe du Monde. Qualifiés depuis hier soir et ce large succès sur l’Ukraine (4-0), les Bleus se présenteront l’esprit léger à Bakou. Cela devrait être aussi l’occasion pour Lucas Chevalier d’effectuer sa grande première. Il est passé devant Brice Samba et pourrait bien connaître son baptême du feu.

La suite après cette publicité

D’après les informations de RMC Sport, Didier Deschamps avait déjà cette idée en tête pour ce rassemblement, comme il avait offert du temps de jeu à Samba contre la Grèce en novembre 2023, une fois la qualification pour l’Euro validée. Cette option a été confortée par le scénario d’hier. Appelé en équipe nationale depuis un an maintenant, le Parisien n’a encore jamais eu l’opportunité de revêtir le maillot français chez les A, lui qui vit des premiers mois compliqués au PSG, en plus d’être au cœur d’une polémique après un like (supprimé depuis) en lien avec l’extrême droite.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
France
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
France Flag France
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier