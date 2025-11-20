Menu Rechercher
EdF : Matthis Abline pose sa candidature

Par Dahbia Hattabi
Matthis Abline @Maxppp

La France participera à la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps va donc pouvoir se pencher sur sa liste durant les prochains mois. Matthis Abline (22 ans, Nantes) sait qu’il n’y sera pas, a priori, mais il pose déjà sa candidature pour l’avenir.

C’est ce qu’il a avoué au micro de RMC Sport. «Elle est haute (la marche de l’équipe de France), mais je pense qu’aujourd’hui, elle est atteignable aussi. Donc il faut continuer de travailler. Je ne doute pas de moi et on verra sur les prochaines années. C’est un objectif à long terme. J’ai toujours regardé les matchs et quand j’allais en sélection, c’était toujours quelque chose de porter ce maillot. C’est top.» Le message est passé…

