Lucas Chevalier s’est expliqué avec le PSG après les accusations de racisme

Lucas Chevalier a passé un sale dimanche. Sur le terrain, le portier de 24 ans a certes vu le Paris Saint-Germain s’imposer 3 buts à 2 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, mais il a encore une fois sorti une prestation loin d’être parfaite. Malheureusement pour lui, ce n’est pas sa performance face aux Gones qui a le plus fait parler. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont fait remonter une vidéo dans laquelle Chevalier « like » une publication Instagram liée au Rassemblement National.

Sans surprise, l’information est devenue virale, obligeant l’ancien Lillois a dû sortir du silence dans une story publiée sur son compte Instagram. Cet après-midi, Ici Paris Île-de-France nous apprend qu’elle a contacté la direction du PSG afin d’avoir un peu plus d’explications. Cette dernière a confié avoir discuté avec son gardien hier et que ce dernier lui a répondu qu’il avait été surpris par l’ampleur de la polémique «alors qu’il n’avait pas encore réalisé son erreur».