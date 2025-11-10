Menu Rechercher
Commenter 36
Ligue 1

Lucas Chevalier s’est expliqué avec le PSG après les accusations de racisme

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lucas Chevalier dans les buts du PSG @Maxppp
Lyon 2-3 PSG

Lucas Chevalier a passé un sale dimanche. Sur le terrain, le portier de 24 ans a certes vu le Paris Saint-Germain s’imposer 3 buts à 2 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, mais il a encore une fois sorti une prestation loin d’être parfaite. Malheureusement pour lui, ce n’est pas sa performance face aux Gones qui a le plus fait parler. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont fait remonter une vidéo dans laquelle Chevalier « like » une publication Instagram liée au Rassemblement National.

La suite après cette publicité

Sans surprise, l’information est devenue virale, obligeant l’ancien Lillois a dû sortir du silence dans une story publiée sur son compte Instagram. Cet après-midi, Ici Paris Île-de-France nous apprend qu’elle a contacté la direction du PSG afin d’avoir un peu plus d’explications. Cette dernière a confié avoir discuté avec son gardien hier et que ce dernier lui a répondu qu’il avait été surpris par l’ampleur de la polémique «alors qu’il n’avait pas encore réalisé son erreur».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (36)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lucas Chevalier

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier