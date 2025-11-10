Maxime Lopez s’offre à l’Algérie !

Maxime Lopez bientôt un joueur de l’équipe d’Algérie ? Interrogé sur Canal +, le milieu de terrain du Paris FC a laissé entendre qu’il était ouvert à porter le maillot des Verts pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations, ainsi que la Coupe du monde 2026. «Bien évidemment que si on fait appel à moi en équipe d’Algérie, j’irai. Ma maman est algérienne», a-t-il assuré, refusant de laisser penser qu’il souhaite uniquement rejoindre les Fennecs cette saison pour disputer les deux grandes compétitions internationales.

«Les gens diront "oui, l’opportuniste, il y a la CAN et la Coupe du monde cette année". Mais je pense que même sur une saison sans CAN, ni Coupe du monde, si on avait fait appel à moi, j’y serais allé. Moi, je suis un compétiteur et j’ai envie de jouer en équipe nationale. J’ai toujours parlé de l’équipe de France, parce qu’on ne m’a jamais contacté à ce niveau-là avec l’équipe algérienne. Récemment, on m’a appelé pour savoir où j’en étais. On verra ce qu’il se passe dans le futur», a ajouté le milieu de terrain de 27 ans. L’appel est lancé.