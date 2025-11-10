La légende R9 détruit CR7 !

Voilà une déclaration qui risque de faire parler. Interrogé sur Cristiano Ronaldo, se hissant lui-même au rang de meilleur joueur de l’histoire du football, la légende brésilienne Ronaldo lui a répondu. Une sortie piquante qui vaut le détour. « Certaines personnes ont beaucoup de confiance en eux. Je préfère que les autres parlent de moi plutôt que de parler de moi-même », a tout d’abord lancé R9.

Et d’ajouter : « il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire, mais est-il le meilleur ? Je ne suis pas d’accord. Mais je respecte son opinion, il figure parmi les meilleurs de l’histoire, et je dirais même qu’il est dans le top 10 ». On attend désormais la réponse de l’attaquant d’Al-Nassr…