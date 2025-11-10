Menu Rechercher
Chelsea : nouveau coup dur pour Roméo Lavia

Roméo Lavia

Le calvaire continue pour Roméo Lavia. Le milieu de terrain de Chelsea avait quitté ses partenaires dès la 8e minute de jeu contre Qarabag en Ligue des Champions (2-2), mercredi. Absent du groupe face à Wolverhampton samedi en championnat (victoire, 3-0), son retour n’est pas prévu pour tout de suite. Selon BBC Sport, l’international belge (1 sélection) souffre d’une blessure au quadriceps et manquera un mois de compétition.

Un nouveau coup dur pour l’ancien joueur de Manchester City et de Southampton. Depuis son arrivée chez les Blues à l’été 2023, le joueur de 21 ans a manqué près de 79 matchs suite à des pépins physiques.

