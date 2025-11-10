Menu Rechercher
Roberto Mancini file vers le Qatar

Par Matthieu Margueritte
Ivan Juric a été viré par l’Atalanta, mais sauf revirement de situation, il ne sera pas remplacé par Roberto Mancini. Cité par la presse italienne à chaque fois qu’un entraîneur de Serie A doit faire ses valises, l’ancien sélectionneur de l’Arabie saoudite, libre depuis 2024, devrait repartir au Moyen-Orient.

Sky Italia assure en effet que le technicien italien de 60 ans va cette fois-ci atterrir au Qatar afin de prendre les rênes d’Al Sadd. Le Transalpin n’a pas encore signé son contrat, mais le média italien assure qu’il est bien parti pour accepter l’offre d’un club très mal embarqué en Ligue des Champions asiatique (2 nuls, 2 défaites en 4 matches).

