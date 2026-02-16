Brésil : le chef des ultras d’un club a demandé de blesser Neymar

Neymar à Santos, ça continue. L’ailier brésilien qui a prolongé jusqu’en juin 2027 avec le club paulista entend disputer la Coupe du monde cet été et va tout faire pour y arriver. Néanmoins, ce ne sera pas facile puisque les places seront chères et il faudra se méfier de potentielles blessures. Vainqueur la nuit dernière de l’Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense (6-0) avec Santos dans le championnat brésilien où il a délivré une passe décisive durant la rencontre et reçu de nombreux coups, Neymar était clairement l’homme à abattre.

Le chef des ultras du club brésilien avait d’ailleurs mis la tête de l’ancien parisien à prix. Avant la rencontre, il avait exhorté son équipe à cibler Neymar puisque le Rio Clube jouait son maintien dans le championnat paulista. « Je compte sur chacun d’entre vous pour vous donner à fond. S’il faut éliminer Neymar de la Coupe du Monde, éliminez-le à tout prix. On s’en fout. On doit tout faire pour gagner ce match, compris ? », avait-il déclaré dans des propos repris par Globo. Finalement son équipe a perdu lourdement, se retrouve reléguée et Neymar va bien. Pintado, entraîneur de Velo Clube a d’ailleurs contesté les propos du chef des ultras : « la victoire fait partie intégrante du football et se poursuit avec sérieux et engagement, mais elle n’a de valeur que si elle est construite de manière correcte, éthique et responsable. Aucun résultat ne justifie des actions qui contredisent ces valeurs. »