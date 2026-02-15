OM : les raisons du départ de Medhi Benatia

L’Olympique de Marseille ne répond plus. Après le départ brutal de Roberto De Zerbi en début de semaine, c’est au tour de Medhi Benatia de tirer sa révérence. Dans un long message adressé aux supporters, l’ex-international marocain a tenté d’expliquer son choix, tout en laissant transparaître une amertume certaine face à la situation actuelle du club. Pour expliquer son départ, Benatia pointe d’abord une rupture psychologique avec l’environnement marseillais. Il écrit notamment : « malgré les récentes déconvenues et certains scénarios cruels, sportivement, le projet avance, mais je ne peux ignorer le climat actuel. Je ressens une insatisfaction croissante, une rupture que je regrette profondément. »

Pour le directeur du football, l’hostilité ambiante et la pression constante après les revers contre Bruges et le PSG sont devenues des obstacles au développement du club. Ne voulant pas que sa personne devienne un « poids » ou une « entrave », il a préféré s’effacer. Cependant, derrière le discours officiel, le malaise est aussi d’ordre structurel. Lors de sa nomination en tant que directeur du football, un pacte avait été scellé. Après une première année marquée par une austérité nécessaire (« se serrer la ceinture »), l’actionnaire devait débloquer des moyens pour franchir un palier.

Des promesses non tenues sur les moyens mis à disposition pour renforcer l’équipe

Or, la réalité du terrain financier a été tout autre. Les promesses de liquidités pour renforcer l’équipe ne se sont pas concrétisées comme prévu. Pour compenser, Benatia a dû multiplier les acrobaties financières : prêts secs, prêts avec options d’achat obligatoires et montages complexes pour boucler les arrivées. Cette gestion au "coup par coup", loin des ambitions initiales, a fini par user le dirigeant qui ne s’estimait plus en mesure de mener à bien sa mission.

Enfin, ce départ met en lumière des dissensions profondes au sein de l’organigramme olympien. Benatia semble avoir souffert d’un manque d’unité, avec l’impression persistante que tout le monde ne ramait pas dans le même sens au sein du club. L’une des clés majeures de ce départ réside dans la dégradation brutale des rapports entre Medhi Benatia et son président. Arrivé en novembre 2023 en pleine tempête - après l’élimination en C1 et les départs de Marcelino, Javier Ribalta et Pedro Iriondo, Benatia avait été le bras droit providentiel de Longoria pour remettre de l’ordre dans le club. Pourtant, cette belle idylle, qui était devenue l’une des grandes forces du club phocéen, s’est récemment dégradée.

Medhi Benatia a pris trop de poids à l’OM

Pablo Longoria aurait pris ombrage face au poids croissant de Benatia au sein de l’institution et auprès des joueurs. Ce qui était une collaboration efficace s’est délité avec le temps, Longoria voyant d’un mauvais œil la nouvelle aura de son directeur du football. Pire, en coulisse, le président marseillais avoue ne pas bien avoir vécu les dernières banderoles hostiles à son encontre à l’Orange Vélodrome face à Strasbourg, et n’a pas digéré la gestion chaotique du départ de De Zerbi et les contre-performances sportives de 2026 qu’il impute à demi-mot à son ex-directeur du football.

Ces divergences de vision sur la stratégie sportive et financière ont créé un isolement de la direction sportive. En perdant Benatia et De Zerbi en seulement quatre jours, Pablo Longoria, se retrouve désormais seul face à une crise majeure au moment même où le président de l’OM doit faire face à une fronde générale des ultras du club qui réclament unanimement son départ. Si Benatia assure partir avec le sentiment d’avoir fait le maximum, son départ laisse l’OM dans un flou total à l’aube d’une fin de saison qui s’annonce électrique.