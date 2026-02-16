OL : Paulo Fonseca est en train de rendre le Portugal complètement fou

Sur une excellente série, l’Olympique Lyonnais a égalé des records dignes de sa plus grande époque des années 2000. Pourtant bien moins armé aujourd’hui, le club rhodanien vient d’enchaîner un treizième succès consécutif en s’imposant contre l’OGC Nice, au Groupama Stadium (2-0), et a sécurisé sa troisième place en Ligue 1 en prenant cinq points d’avance sur l’OM. De quoi faire chavirer le public lyonnais, qui n’a pas manqué de saluer son équipe et surtout son manager, Paulo Fonseca.

La suite après cette publicité

L’OL inarrêtable depuis le retour de Fonseca sur son banc

Au moment d’aller saluer les tribunes, l’entraîneur portugais n’a pas pu retenir ses larmes, submergé par la ferveur du stade et l’ovation descendue des virages. Le technicien a longuement applaudi le public et s’est montré très touché, alors que les Bad Gones avaient déployé une banderole « Bravo Fonseca » pendant le match. Une émotion forte qui a été relayée jusqu’au Portugal, le pays de l’entraîneur rhodanien, où la presse n’en finit plus de se montrer élogieuse envers l’ex-manager de Porto et Braga notamment.

La suite après cette publicité

« Après la lourde sanction infligée et la menace de relégation, Paulo Fonseca a discrètement constitué l’une des équipes les plus en forme en ce début de saison. Avec une machine défensive et des records battus chaque semaine, Paulo Fonseca transforme Lyon en sensation de la Ligue 1 », explique Tribuna Expresso, qui rappelle que l’OL reste sur sept victoires en sept rencontres depuis la fin de la suspension du Portugais. « Sous Paulo Fonseca, le Lyon affiche plus de 67 % de victoires en matchs officiels (35 victoires en 52 matchs), le meilleur ratio de l’histoire du club », confirme Record.

Le Portugal voit Paulo Fonseca s’inscrire au long-terme

« Les mots commencent à manquer pour décrire ce que Paulo Fonseca fait à Lyon cette saison. Victoire 2-0 contre Nice pour la 13e consécutive. Le mérite revient au coach portugais qui transforme l’équipe en machine », ajoute Sapo. Même son de cloche du côté de A Bola, qui voit « l’OL en pleine effervescence, captivant la France avec la marque de Paulo Fonseca (…) Une équipe lyonnaise à l’accent portugais qui a charmé la France (et l’Europe) et qui a l’objectif clair de renouer avec les grands succès… 14 ans après son dernier trophée ». Au Portugal, le mérite revient ainsi en grande partie au Portugais, qui a transformé les doutes en certitudes et a apporté une vraie cohésion de groupe.

La suite après cette publicité

En clair, Paulo Fonseca a imposé une organisation tactique rigoureuse, une rotation solide pour jouer les trois compétitions cette saison et une confiance absolue en ses joueurs, permettant à des recrues hivernales de s’intégrer rapidement. « Paulo Fonseca traverse un moment de grâce avec 13 victoires consécutives. L’équipe est solidement 3e en Ligue 1, qualifiée en quarts de Coupe de France et en huitièmes d’Europa League. Il se sent très bien et pense déjà à prolonger. » La presse portugaise, fière de ce « succès portugais en France », célèbre ainsi son parcours et imagine qu’il pourrait s’inscrire à long terme pour écrire les plus belles pages de l’histoire de l’OL depuis les années 2000…