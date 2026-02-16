La sale semaine du FC Barcelone !

Ce FC Barcelone n’est pas parfait et cette semaine l’a une nouvelle fois prouvé. Jeudi soir, les Blaugranas ont vécu une véritable débâcle en demi-finale de la Coupe du Roi, balayés dès la première mi-temps par un Atlético de Madrid impitoyable (4-0). Incapables de contenir les transitions des Colchoneros et totalement dépassés dans l’intensité, les hommes d’Hansi Flick ont vu leurs rêves de finale s’effondrer en 45 minutes.

Quatre jours plus tard, le Barça espérait se relancer en championnat face à Girona. Mais au terme d’un match renversant, les Blaugranas se sont inclinés (2-1) et ont perdu leur place de leader de la Liga au profit du Real Madrid. Durant les deux périodes, Barcelone s’est montré friable avec de nombreuses largesses défensives et une incapacité à contrôler les temps faibles. En face, le Girona d’un bon Thomas Lemar a puni un Barça pas assez réaliste (27 tirs à 4, 71% de possession).

Flick et ses joueurs face à leurs responsabilités

Après la rencontre, Hansi Flick n’a pas cherché d’excuses, et ce, malgré la polémique autour d’un éventuel penalty oublié sur Jules Koundé avant le second but de Girona. « Nous avons eu beaucoup d’occasions en première mi-temps. Gérone en a eu en deuxième. En transition, en défense, nous n’avons pas bien joué. Ils méritaient la victoire parce que nous n’avons pas été bons… Notre placement n’était pas bon, surtout au milieu de terrain. Nous avons commis trop d’erreurs. Nous devons nous remettre sur la bonne voie et recommencer à bien jouer. En ce moment, nous ne faisons pas les choses correctement, a reconnu l’entraîneur allemand, conscient également de la fatigue accumulée par son équipe. Les joueurs ont besoin de ces jours de repos, car ils sont fatigués. Le chemin est long, mais nous reviendrons. »

Du côté des joueurs, la frustration était tout aussi palpable. Décisif à plusieurs reprises dans les buts, Joan García n’a pas caché son amertume. « Mes arrêts ne servent pas à grand-chose si on ne marque pas de points. On doit s’améliorer. On concède trop et trop facilement. Il faut analyser ça. On n’a pas de match cette semaine. (…) On presse bien en défense. Quand on perd, il nous manque un peu de coupures de jeu et de fautes dans le camp adverse. C’est ce qu’ils nous font. »

Même son de cloche pour Gerard Martin. « Nous avons beaucoup souffert derrière. Nous n’avons pas été bons dans de nombreux aspects défensifs. Nous savons que c’est notre style, il est risqué, mais nous y croyons. Notre style n’est pas négociable, mais nous devons améliorer certaines choses. En première mi-temps, nous avons su trouver des avantages sur les ailes. En deuxième mi-temps, cela nous a coûté plus cher. Personnellement, nous devons nous concentrer pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas baisser en intensité et en concentration, car nous savons que sinon, nous allons souffrir. » En grande souffrance sur ces deux dernières rencontres, le Barça va vite devoir se réveiller s’il ne veut pas s’effondrer.