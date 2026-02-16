Liga : battu par Girona, le FC Barcelone cède la place de leader au Real Madrid

Le FC Barcelone savait qu’il était attendu au tournant. Opposés à Girona ce lundi lors de la 24e journée de Liga, les Blaugranas devaient impérativement l’emporter pour reprendre la tête du championnat, après la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad samedi. Mais aussi pour effacer l’humiliation subie quatre jours plus tôt contre l’Atlético de Madrid en demi-finale de la Coupe du Roi (4-0). Pour ce derby catalan, Hansi Flick décidait de titulariser d’entrée Raphinha, de retour de blessure et absent depuis le 31 janvier contre Elche. Le Brésilien était associé à Ferran Torres et Lamine Yamal sur le front de l’attaque. En face, Míchel devait composer sans Ter Stegen, Van de Beek et Ounahi, tous blessés, tandis que Thomas Lemar, l’ancien Monégasque, figurait bien dans le onze de départ.

Le début de rencontre confirmait la volonté barcelonaise de mettre immédiatement la pression. Dès la 6e minute, Yamal obligeait déjà Gazzaniga à la vigilance, mais sa frappe filait à côté. Le Barça imposait un pressing haut, cherchant à enfermer Girona dans son camp, tandis que les visiteurs tentaient de jouer dans le dos de la défense catalane, souvent piégés par la ligne du hors-jeu. Raphinha, Ferran Torres et Yamal se procuraient plusieurs situations, sans parvenir à cadrer. De l’autre côté, Vanat se montrait dangereux à plusieurs reprises face à Joan García, sans réussir à faire la différence. Juste avant la pause, Raphinha trouvait le poteau (43e), puis Yamal manquait un penalty provoqué par une faute de Blind sur Olmo, sa tentative s’écrasant à son tour sur le montant (45e+3).

Le Barça piégé

Au retour des vestiaires, Barcelone repartait à l’assaut, multipliant les vagues offensives. Il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir les Blaugranas être récompensés : sur un centre parfait de Koundé venu de la droite, Pau Cubarsí, monté aux avant-postes, surgissait pour ouvrir le score de la tête (59e, 0-1). Un but logique au vu de la domination catalane, mais qui n’allait pas tarder à être contesté. Deux minutes plus tard seulement, Girona remettait les compteurs à zéro. Trouvé sur le flanc gauche, Vanat s’arrachait pour délivrer un centre après un premier contre, et Thomas Lemar n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets à bout portant (61e, 1-1). Un but venu récompenser la bonne prestation du Français, mais aussi relancer un Girona entreprenant, qui s’est alors procuré plusieurs situations dangereuses.

Le FC Barcelone a longtemps résisté grâce à la vigilance de Joan Garcia, décisif sur les frappes d’Iván Martín (72e) et de Joel Roca (75e). En face, les tentatives de Bardghji (75e) puis de Lamine Yamal (82e) n’ont pas suffi. En fin de rencontre, Girona a fini par trouver l’ouverture. Entré quelques minutes plus tôt, Claudio Echeverri conservait le ballon sur la gauche de la surface avant de servir Roca en retrait. Ce dernier a remis plein axe pour Fran Beltrán, qui a ajusté Garcia d’une frappe placée du pied gauche (86e, 2-1). Malgré une fin de match sous tension, marqué par le carton rouge de Roca sur cette grosse faute sur Yamal (90e+10), l’équipe de Michel a su tenir pour s’adjuger un succès de prestige et monter à la 12e place du classement. En face, le Barça enchaîne une nouvelle désillusion, après sa débâcle contre l’Atlético, et cède la première place de la Liga au Real Madrid.