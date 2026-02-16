Prono
Match Girona - Barcelone en direct commenté
24e journée de Liga - lundi 16 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Girona et Barcelone (Liga, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Liga entre Girona et Barcelone. Ce match aura lieu le lundi 16 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Girona et Barcelone.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Girona et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 16 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Girona Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Girona et Barcelone ?
Girona : le coach Míchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Gazzaniga, D. Blind, Vitor Reis, Arnau Martínez, Hugo Rincón, A. Witsel, Iván Martín, Bryan Gil, T. Lemar, V. Tsygankov, V. Vanat.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, F. de Jong, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.
- Qui arbitre le match Girona Barcelone ?
César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Girona Barcelone ?
Girona accueille le match au Estadi Municipal de Montilivi.
- Quelle est la date et l'heure du match Girona Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 février 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Barcelone ?
Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Pau Cubarsí 59'.
- Qui a marqué le but pour Girona ?
Un seul but a été inscrit pour Girona par T. Lemar 61'.