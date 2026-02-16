Menu Rechercher
1 - 1
63'
Liga 2025/2026 24e journée
Girona
1 - 1
MT : 0-0
63'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 2
Temps forts
61'
1 - 1
T. Lemar
59'
0 - 1
(PD J. Koundé) Pau Cubarsí
mi-temps
0 - 0
45+3'
(Penalty manqué) Lamine Yamal
Classement live 2 Barcelone 59 12 Girona 27
Possession 68% Barcelone Girona
Tirs 6 2 15 4 3 18
Grosses occasions créées 75% Girona 3 Barcelone 1
Compositions Girona 4-2-3-1 Barcelone 4-3-3
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Girona Bryan Gil 2 #2 Logo Barcelone Dani Olmo 1 #3 Logo Girona Vladyslav Vanat 1
Tirs (%)
#1 Logo Girona Vladyslav Vanat 2/3 67% #2 Logo Barcelone Eric García 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Girona Vladyslav Vanat 2 #2 Logo Girona Daley Blind 2 #3 Logo Barcelone Raphinha 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Dani Olmo 3 #2 Logo Barcelone Lamine Yamal 3 #3 Logo Girona Vitor Reis 2
Ballons touchés
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 100
Tirs (%)
#1 Logo Barcelone Raphinha 0/4 0% #2 Logo Barcelone Fermín López 0/3 0% #3 Logo Barcelone Ferran Torres 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Girona Bryan Gil 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Girona Vitor Reis 4/5 80% #2 Logo Barcelone Pau Cubarsí 4/6 67% #3 Logo Barcelone Dani Olmo 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Girona Axel Witsel 2 #2 Logo Barcelone Gerard Martín 2 #3 Logo Barcelone Jules Koundé 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Girona Axel Witsel 2/2 100% #2 Logo Girona Hugo Rincón Lumbreras 2/4 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Girona Thomas Lemar 0/4 0% #2 Logo Barcelone Eric García 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Eric García 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Barcelone Pau Cubarsí 85/88 97% #2 Logo Barcelone Gerard Martín 32/34 94% #3 Logo Barcelone Eric García 61/65 94%

Analyse avant-match

Série en cours
D
N
V
V
V
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
15% 2 Victoires 15% 2 Nuls 69% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Viktor Tsygankov Viktor Tsygankov Inconnu Vladyslav Vanat Vladyslav Vanat Blessure à la cuisse Portu Portu Virus Portu Portu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Blessure au mollet Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi Inconnu Juan Carlos Juan Carlos Blessure au genou Álex Moreno Álex Moreno Coup Álex Moreno Álex Moreno Blessure au mollet Donny van de Beek Donny van de Beek Virus Donny van de Beek Donny van de Beek Rupture du tendon d'Achille Donny van de Beek Donny van de Beek Blessure au pied Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen Ischio-jambiers Fran Beltrán Fran Beltrán Blessure au pied
Pedri Pedri Ischio-jambiers Marcus Rashford Marcus Rashford Blessure au genou Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Raphinha Raphinha Blessure à l'aine Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Girona - Barcelone en direct commenté

24e journée de Liga - lundi 16 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Girona et Barcelone (Liga, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Liga entre Girona et Barcelone. Ce match aura lieu le lundi 16 février 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Girona et Barcelone.

Arbitres

César Soto Grado arbitre principal
0.2
4.2
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Rubén Becerril Gómez arbitre assistant
Carlos Álvarez Fernández arbitre assistant
José Alberto Pardeiro Puente quatrième arbitre
Alejandro José Hernández Hernández arbitre VAR
David Gálvez Rascón arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadi Municipal de Montilivi Girona
Estadi Municipal de Montilivi
  • Année de construction : 1970
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 14500
  • Affluence moyenne : 8173
  • Affluence maximum : 14184
  • % de remplissage : 56

Match en direct

Date 16 février 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion beIN SPORTS 2
Code GIR-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Girona
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Girona et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 16 février 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.

Où voir le match Girona Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Girona et Barcelone ?

Girona : le coach Míchel a choisi une formation en 4-2-3-1 : P. Gazzaniga, D. Blind, Vitor Reis, Arnau Martínez, Hugo Rincón, A. Witsel, Iván Martín, Bryan Gil, T. Lemar, V. Tsygankov, V. Vanat.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : Joan García, Gerard Martín, Eric García, Pau Cubarsí, J. Koundé, Dani Olmo, F. de Jong, Fermín López, Raphinha, Ferran Torres, Lamine Yamal.

Qui arbitre le match Girona Barcelone ?

César Soto Grado est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Girona Barcelone ?

Girona accueille le match au Estadi Municipal de Montilivi.

Quelle est la date et l'heure du match Girona Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 16 février 2026, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué le but pour Barcelone ?

Un seul but a été inscrit pour Barcelone par Pau Cubarsí 59'.

Qui a marqué le but pour Girona ?

Un seul but a été inscrit pour Girona par T. Lemar 61'.

