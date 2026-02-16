Menu Rechercher
Nice : terrible coup dur pour Elye Wahi

Lyon 2-0 Nice

Blessé dès les premiers instants d’OL-Nice dimanche soir en Ligue 1 (2-0), Elye Wahi souffre bel et bien d’une blessure à la cheville. L’attaquant de 23 ans, prêté par Francfort et venu se relancer en Côté d’Azur, va être écarté des pelouses durant les prochaines semaines, comme il l’a lui-même indiqué dans sa story Instagram ce lundi soir.

« Les larmes d’hier étaient celles de la rage et de la déception, à la hauteur de mon ambition avec l’OGC Nice : immense. Cette blessure à la cheville va m’éloigner des terrains pendant quelques semaines. J’en suis sincèrement désolé. En attendant, je serai le premier soutien de mes partenaires. Et je me concentre déjà sur une seule chose : tout faire pour revenir le plus vite possible et aider l’équipe à accomplir notre mission. Merci pour l’affection et les messages », a indiqué l’ex-Lensois et Marseillais.

