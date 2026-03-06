Le Real Madrid attend un miracle pour Kylian Mbappé, Tottenham est la risée de l’Angleterre

Mbappé de retour dès le match aller face à City ?

« Le Real Madrid est pressé pour Mbappé », écrit Marca. Selon le journal madrilène, le club espère récupérer Kylian Mbappé pour le match aller des 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester City le 11 mars. Blessé au genou gauche depuis début décembre, l’attaquant français se remet en France avec deux membres du club et doit rentrer à Madrid ce vendredi. Malgré un traitement conservateur sans chirurgie, sa participation reste incertaine, mais le club laisse la porte ouverte à un miracle.

Troisième défaite en trois matchs pour Igor Tudor avec Tottenham

« Les Spurs marchent vers la sortie » comme le placarde le Daily Star. Tottenham s’enfonce encore un peu plus vers la zone rouge avec une défaite 3-1 à domicile hier soir contre Crystal Palace. Un nouveau revers qui a déclenché une véritable révolte en tribune où des milliers de supporters ont quitté le stade bien avant la fin du match. Troisième défaite en trois matchs depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc de Tottenham, qui reste sans victoire en 2026 et à un point seulement au-dessus de la zone de relégation avec une triste 16e place en Premier League. La catastrophe se rapproche de plus en plus pour les Spurs.

Mohamed Ouahbi nouveau sélectionneur du Maroc

Trois semaines après nos révélations, Walid Regragui a officialisé son départ de la sélection marocaine, malgré les démentis de la fédération à trois reprises concernant une potentielle démission. Une conférence de presse a été organisée hier soir à Rabat pour lui rendre hommage et présenter le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas, Mohamed Ouahbi. Récemment champion du monde avec les U20, il a notamment tenu à adresser un beau message à son prédécesseur « Je remercie du fond du cœur Walid Regragui, en tant que Marocain, pour ce que tu nous as fait vivre. En tant que sélectionneur U20, pour tout le soutien que tu nous as apporté, et en tant que sélectionneur des A, merci pour l’héritage. Comme tu l’as dit, on a une équipe solide, qui a beaucoup évolué, qui a encore faim et qui n’a pas de complexe, alors, merci du fond du cœur. »