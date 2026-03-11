Menu Rechercher
0 - 0
4'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Real Madrid
0 - 0
4'
Man City
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Côtes du match 1 3.30 N 3.85 2 1.96 winamax 100€ remboursés
Possession 77% Real Madrid Man City
Compositions Real Madrid 4-4-2 Man City 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
RMA
NUL
MCI
1 3.3 N 3.85 2 1.96
1420 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
22% 42% 36%
Série en cours
V
D
V
D
V
V
N
V
V
V
Rencontres précédentes
40% 6 Victoires 20% 3 Nuls 40% 6 Victoires

Blessures & suspensions

David Alaba David Alaba Blessure au mollet Rodrygo Rodrygo Lésion du ligament croisé antérieur du genou Kylian Mbappé Kylian Mbappé Lésion du ligament collatéral fibulaire du genou Álvaro Carreras Álvaro Carreras Blessure au mollet Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Dani Ceballos Dani Ceballos Blessure au mollet Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Marc Guéhi Marc Guéhi Inconnu Joško Gvardiol Joško Gvardiol Fracture de la jambe Mateo Kovačić Mateo Kovačić Blessure à la cheville Rodri Rodri Blessure au genou Rico Lewis Rico Lewis Blessure à la cheville Sávio Sávio Blessure au genou Nico O'Reilly Nico O'Reilly Blessure à la cheville

Top commentaires

PHENIX 08:12 Victoire de Manchester City 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)

Match Real Madrid - Man City en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Man City (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Man City.

On en parle

Arbitres

Maurizio Mariani arbitre principal
0.1
3.3
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Alberto Tegoni arbitre assistant
Daniele Bindoni arbitre assistant
Matteo Marchetti quatrième arbitre
Daniele Chiffi arbitre VAR
Marco Di Bello arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61045
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 11 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code RMA-MCI
Zone Europe
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Real Madrid Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Man City ?

Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, A. Tchouameni, A. Güler, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, Rúben Dias, A. Khusanov, Bernardo Silva, Rodri, J. Doku, A. Semenyo, Savinho, E. Haaland.

Qui arbitre le match Real Madrid Man City ?

Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Real Madrid Man City ?

Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.

Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Top commentaires

PHENIX 08:12 Victoire de Manchester City 1 Répondre
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier