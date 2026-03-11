Prono
Match Real Madrid - Man City en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mercredi 11 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Man City (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Real Madrid et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 11 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Man City.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 11 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Real Madrid Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Man City ?
Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-4-2 : T. Courtois, F. Mendy, Dean Huijsen, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, A. Tchouameni, A. Güler, F. Valverde, Vinícius Júnior, Brahim Díaz.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, M. Guéhi, Rúben Dias, A. Khusanov, Bernardo Silva, Rodri, J. Doku, A. Semenyo, Savinho, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Real Madrid Man City ?
Maurizio Mariani est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Man City ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 11 mars 2026, coup d'envoi 21:00.