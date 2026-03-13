Menu Rechercher
LdC : le vestiaire de Man City est effondré

Par Dahbia Hattabi
Les joueurs de Manchester City dépités au Santiago Bernabeu @Maxppp
Real Madrid 3-0 Man City

Mercredi soir, Manchester City espérait bien mieux face à un Real Madrid diminué. Mais les Skyblues ont été battus 3 à 0 par les Merengues, bien aidés par Fede Valverde et son triplé. Si tout est encore possible lors de la manche retour mardi à l’Etihad Stadium, les Cityzens vont devoir vite tourner la page.

Dans les pages intérieures de son édition du jour, le Daily Mail révèle que le vestiaire mancunien était très abattu après la rencontre. Personne n’a parlé et certains joueurs ont même quitté le stade Santiago-Bernabéu au plus vite, sans même prendre la peine de prendre une douche. Durant le voyage retour, les joueurs sont restés silencieux, aussi bien dans le bus que dans l’avion. Touché, le groupe de Pep Guardiola va devoir se remettre très rapidement.

