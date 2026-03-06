OL : 6 absents de taille contre le Paris FC

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a été sorti de la Coupe de France par le RC Lens. Les Gones n’ont pas vraiment eu le temps de ressasser puisqu’ils doivent déjà préparer la réception du Paris FC dimanche soir au Groupama Stadium. Paulo Fonseca va devoir de nouveau bricoler, puisque l’infirmerie a accueilli un nouveau pensionnaire en la personne d’Ainsley Maitland-Niles, sorti sur blessure hier soir. «Nous n’avons pas le temps de nous reposer. Nous avons Ainsley qui rejoint la liste des blessés pour peut-être quinze jours avec une blessure à l’adducteur. Les absents ne seront pas de retour pour Paris FC et ce sera difficile pour le match de Vigo. Sur les six, aucun des absents ne sera de retour pour Vigo. Nous n’aurons pas de latéral pour Vigo car Hans (Hateboer) et Noam (Kamara) ne sont pas dans la liste pour l’Europa League». Annoncé potentiellement dans le groupe contre le PFC, Malick Fofana ne sera pas de la partie.

«Je pense que c’est la même situation qu’Ernest. Je pense qu’il s’entraînera avec nous dans les prochaines semaines. Je pensais que Malick pourrait être avec nous maintenant, mais les joueurs sont tous différents et les réactions à la douleur sont différentes. On peut voir qu’Afonso, même avec la douleur, veut revenir. D’autres joueurs sont plus sensibles. On sait quels joueurs peuvent revenir avec de la douleur et lesquels préfèrent attendre d’être pleinement rétablis.» Puis, il a donné des nouvelles d’Afonso Moreira. «Ce n’est qu’une blessure. Il a eu un problème à l’ischio. Il avait récupéré. C’était la première fois qu’il avait cette blessure. C’est un joueur qui veut jouer tous les matches. Il avait vu des signaux positifs et pensait être prêt, mais après son premier entraînement il a ressenti le même problème. Je suis un peu coupable parce que j’ai pressé le docteur pour avoir la possibilité de l’utiliser, mais il n’était pas prêt.» Tout comme Ernest Nuamah. «Il a connu un autre problème que sa blessure initiale, un problème au cartilage, et ça a été difficile de résoudre cette situation. Je pense qu’il aura bientôt la possibilité de reprendre avec nous.» Fonseca espère compter très vite sur Maitland-Niles, Nuamah, Sulc, Afonso Moreira, Fofana et Kluivert.