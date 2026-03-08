Prono
Match Lyon - Paris FC en direct commenté
25e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 8 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Paris FC.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Paris FC en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Paris FC ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, Abner, T. Morton, T. Tessmann, K. Merah, R. Himbert, A. Karabec.
Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par A. Kombouare évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Trapp, N. Sangui, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, M. Munetsi, P. Lees-Melou, M. Simon, R. Matondo, J. Ikoné, J. Krasso.
- Qui arbitre le match Lyon Paris FC ?
Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Paris FC ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Paris FC ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mars 2026, coup d'envoi 20:45.