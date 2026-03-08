Menu Rechercher
28'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 25e journée
Lyon
0 - 0
28'
Paris FC
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Classement live 4 Lyon 46 13 Paris FC 27
Possession 66% Lyon Paris FC
Tirs 5 4 1 1 0 1
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Paris FC 0
Compositions Lyon 4-3-1-2 Paris FC 4-2-3-1
Qui va gagner ?
OL
NUL
PFC
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Tyler Morton 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Rémi Himbert 0/3 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 34/36 94% #2 Logo Lyon Clinton Mata 34/37 92% #3 Logo Lyon Moussa Niakhaté 30/33 91%

Probabilité de victoire
47% 33% 20%
Série en cours
D
D
D
V
V
V
N
D
N
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 100% 1 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Ainsley Maitland-Niles Ainsley Maitland-Niles Blessure à l'aine Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Afonso Moreira Afonso Moreira Ischio-jambiers
Hamari Traoré Hamari Traoré Blessure au genou Moses Simon Moses Simon Fracture de la jambe Nouha Dicko Nouha Dicko Inconnu Samir Chergui Samir Chergui Blessure musculaire Maxime Lopez Maxime Lopez Entorse du tendon d'Achille Willem Geubbels Willem Geubbels Inconnu Thibault De Smet Thibault De Smet Carton rouge Ilan Kebbal Ilan Kebbal Accumulation de cartons jaunes Otávio Otávio Accumulation de cartons jaunes

Juni Nhó 20:44 3 points obligatoire pour retrouver le goût de la victoire 3 Répondre
Match Lyon - Paris FC en direct commenté

25e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Paris FC (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lyon et Paris FC. Ce match aura lieu le dimanche 8 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Paris FC.

Arbitres

Eric Wattellier arbitre principal
0.3
2.8
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Gwenaël Pasqualotti arbitre assistant
Mehdi Rahmouni arbitre assistant
Faouzi Benchabane quatrième arbitre
Yann Flament arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30043
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 08 mars 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion Ligue 1+
Code OL-PFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Paris FC
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Paris FC en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Paris FC ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, H. Hateboer, Abner, T. Morton, T. Tessmann, K. Merah, R. Himbert, A. Karabec.

Paris FC : de son côté, l'équipe dirigée par A. Kombouare évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : K. Trapp, N. Sangui, M. Mbow, D. Coppola, A. Camara, M. Munetsi, P. Lees-Melou, M. Simon, R. Matondo, J. Ikoné, J. Krasso.

Qui arbitre le match Lyon Paris FC ?

Eric Wattellier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Paris FC ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Paris FC ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

