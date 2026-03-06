Mercato Arsenal : huit stars sont menacées de départ

Premier du classement de Premier League avec sept points d’avance sur Manchester City (et un match en plus) et cité parmi les deux favoris à la victoire finale en Ligue des Champions, Arsenal vit une saison 2025-2026 de haut vol. En attendant un éventuel premier sacre européen un an après celui du PSG, les Gunners sont bien partis pour mettre fin à 24 ans de disette en championnat. Cependant, le club londonien risque de devoir faire des choix importants l’été prochain, et ce, même avec des éléments clés de cette saison.

La suite après cette publicité

Après avoir déboursé pas moins de 294 M€ durant le mercato estival 2025, Arsenal doit faire attention à ses finances. Et selon The Telegraph, les Gunners pourraient profiter des performances de cette saison pour vendre certains éléments au prix fort. Le média britannique assure d’ailleurs que le capitaine Martin Odegaard pourrait être concerné par cette stratégie. L’information peut surprendre, étant donné que le Norvégien est un homme de base de Mikel Arteta. The Telegraph indique toutefois que le Scandinave n’aura plus que deux ans de contrat l’été prochain et Arsenal se demande si le moment de le revendre au prix fort ne serait pas arrivé.

La suite après cette publicité

Des dilemmes à venir pour les Gunners

Même cas de figure pour Kai Havertz. Arsenal voudra-t-il prolonger son attaquant allemand sous contrat jusqu’en 2028, mais souvent blessé ? L’ancien pensionnaire de Chelsea fait partie des partants potentiels. Idem pour Ben White. Recruté pour 58 M€ en 2021, l’Anglais est annoncé comme plus que jamais partant à deux ans du terme de son bail. En attaque, ils seront trois à se retrouver libres en 2027 : Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Leandro Trossard. À 31 ans, le Belge semble être le candidat désigné au départ.

Enfin, le média local ajoute que deux jeunes pourraient être sacrifiés pour renflouer les caisses des Gunners : Ethan Nwaneri (18 ans) et Myles Lewis-Skelly (19 ans). Les deux sont liés à Arsenal jusqu’en 2030, mais ils possèdent un profil de jeunes prospects sur lesquels des clubs, anglais notamment, pourraient lâcher au moins 30 M€. Ce qui reste une mauvaise nouvelle pour Nwaneri. Le jeune milieu offensif vit une période compliquée. Pour s’aguerrir et revenir plus fort, il a accepté d’être prêté à l’OM afin d’évoluer sous les ordres d’un Roberto De Zerbi viré quelques jours plus tard. Si en plus de ça, il apprend qu’Arsenal ne veut plus de lui, le coup risque d’être dur à encaisser.