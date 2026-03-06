Jesse Lingard s’engage librement avec Corinthians

Il a enfin retrouvé un club. Libre depuis la fin de son expérience avec le Séoul FC le 5 décembre dernier, Jesse Lingard était libre de signer où il le veut. Et malgré quelques prises d’information par-ci par-là, rien de vraiment concret ne s’est présenté pour l’ancien talent de Manchester United. Finalement, Corinthians a formulé une offre concrète et l’international anglais (32 sélections) de 33 ans s’est engagé librement avec le club brésilien qui l’a annoncé dans un communiqué ce vendredi :

«Le Sport Club Corinthians Paulista a conclu le contrat de l’attaquant Jesse Lingard. L’Anglais de 33 ans arrive au Timão avec un contrat valable jusqu’à la fin de 2026, avec possibilité de renouvellement automatique jusqu’à la fin de 2027 en cas de respect des objectifs fixés dans le document. Formé dans les catégories de base de Manchester United, en Angleterre, Lingard a débuté sa carrière par des prêts à des clubs de son pays avant de s’établir à United en 2016, où il a marqué le but du titre de la FA Cup en finale contre Crystal Palace. Là-bas, il a joué aux côtés de l’attaquant néerlandais Memphis Depay.»