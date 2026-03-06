OM : Habib Beye est impatient de retrouver Toulouse

Malgré l’élimination en milieu de semaine en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse, Habib Beye a hâte de retrouver ce même adversaire demain en Ligue 1 (21h05, au Stadium Municipal). Il faut panser les plaies et ça passe une forme de revanche contre son bourreau. Les équipes sont certes les mêmes, prévient le technicien en conférence de presse, mais certains joueurs seront différents et les consignes changeront probablement.

«Deux jours ça peut suffire pour agir sur le mental et la psychologie des joueurs, assure l’ex-international sénégalais. C’est le même adversaire mais le scénario sera différent. On peut changer des choses et eux aussi. Il faut dissocier les deux événements. Celui du passé, on ne pas le corriger. Celui de la Ligue 1 on peut faire quelque chose. Je donne cette ambition aux joueurs». Une victoire permettait aux Marseillais de passer devant l’OL.