40'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 25e journée
Toulouse
0 - 1
40'
Marseille
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
18'
0 - 1
(PD Igor Paixão) M. Greenwood
Voir le live commenté
Classement live 3 Marseille 46 12 Toulouse 31
Possession 67% Marseille Toulouse
Tirs 1 1 4 0 2 6
Grosses occasions créées 100% Marseille 1 Toulouse 0
Compositions Toulouse 3-4-2-1 Marseille 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Igor Paixão 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Marseille Quinten Timber 3
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Toulouse Dayann Methalie 5
Duels gagnés (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 4/4 100% #2 Logo Marseille Timothy Weah 6/9 67% #3 Logo Marseille Quinten Timber 6/10 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Toulouse Dayann Methalie 0/8 0% #2 Logo Toulouse Emersonn 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Marseille Benjamin Pavard 41/42 98% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 38/41 93% #3 Logo Marseille Leonardo Balerdi 37/40 93%

Probabilité de victoire
25% 39% 36%
Série en cours
V
D
N
D
D
D
V
D
N
D
Rencontres précédentes
17% 8 Victoires 39% 18 Nuls 43% 20 Victoires

Blessures & suspensions

Frank Magri Frank Magri Blessure au genou Yann Gboho Yann Gboho Blessure au genou Mark McKenzie Mark McKenzie Inconnu Abu Francis Abu Francis Fracture de la jambe Rafik Messali Rafik Messali Blessure à la cheville Charlie Cresswell Charlie Cresswell Ischio-jambiers Djibril Sidibé Djibril Sidibé Blessure musculaire
Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Bilal Nadir Bilal Nadir Coup Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup

Top commentaires

Fays 21:26 Je comprends pas nos supporters , qui font le déplacement pour être hostile à l' équipe !!! Restez chez vous........ 4 Répondre
Match Toulouse - Marseille en direct commenté

25e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Marseille.

Arbitres

Bastien Dechepy arbitre principal
0.3
4
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Brice Parinet Le Tellier arbitre assistant
Julien Haulbert arbitre assistant
Alexandre Perreau Niel quatrième arbitre
Mehdi Mokhtari arbitre VAR
Nicolas Rainville arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadium de Toulouse Toulouse
Stadium de Toulouse
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 33150
  • Affluence moyenne : 19739
  • Affluence maximum : 35012
  • % de remplissage : 59

Match en direct

Date 07 mars 2026 21:05
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion Ligue 1+
Code TFC-OM
Zone France
Équipe à domicile Toulouse
Équipe à l'extérieur Olympique de Marseille
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Toulouse et Marseille en France ?

Le match est à suivre en direct le 07 mars 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Marseille ?

Toulouse : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Restes, M. McKenzie, R. Nicolaisen, D. Sidibé, D. Méthalie, P. Diop, C. Cásseres, W. Kamanzi, Emersonn, A. Dønnum, Y. Gboho.

Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, F. Medina, B. Pavard, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, G. Kondogbia, Igor Paixão, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.

Qui arbitre le match Toulouse Marseille ?

Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Toulouse Marseille ?

Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.

Quelle est la date et l'heure du match Toulouse Marseille ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mars 2026, coup d'envoi 21:05.

Qui a marqué le but pour Marseille ?

Un seul but a été inscrit pour Marseille par M. Greenwood 18'.

