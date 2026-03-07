Prono
Match Toulouse - Marseille en direct commenté
25e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 7 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Toulouse et Marseille (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Toulouse et Marseille. Ce match aura lieu le samedi 7 mars 2026 à 21:05. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Toulouse et Marseille.
Arbitres
FAQ
Le match est à suivre en direct le 07 mars 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
Le match est à suivre en direct le 07 mars 2026 à 21:05 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Toulouse et Marseille ?
Toulouse : le coach Carles Martínez a choisi une formation en 3-4-2-1 : G. Restes, M. McKenzie, R. Nicolaisen, D. Sidibé, D. Méthalie, P. Diop, C. Cásseres, W. Kamanzi, Emersonn, A. Dønnum, Y. Gboho.
Olympique de Marseille : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : G. Rulli, F. Medina, B. Pavard, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, G. Kondogbia, Igor Paixão, Q. Timber, M. Greenwood, P. Aubameyang.
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
Bastien Dechepy est au sifflet pour cette rencontre.
Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.
Toulouse accueille le match au Stadium de Toulouse.
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mars 2026, coup d'envoi 21:05.
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 07 mars 2026, coup d'envoi 21:05.
- Qui a marqué le but pour Marseille ?
Un seul but a été inscrit pour Marseille par M. Greenwood 18'.