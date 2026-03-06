Neymar attaqué en justice par sa cuisinière

Neymar Jr est au centre d’un nouveau scandale. Ce vendredi, Record révèle qu’une plainte a été déposée contre le footballeur brésilien. La plaignante est une cuisinière, qui travaillait pour lui, dans sa villa de Rio de Janeiro. A son service entre juillet 2025 et février 2026, l’employée a décidé d’attaquer Ney ainsi que la société qui l’a embauchée. Elle assure avoir subi des blessures physiques, elle qui a travaillé quotidiennement 16 heures par jour et qui a cuisiné pour plus de 150 personnes. Dans le détail, elle était à son service de 7 à 17h. Mais ses horaires étaient beaucoup plus importants. Elle finissait souvent à 23h ou minuit.

De plus, elle ne devait travailler que durant les jours de semaine, mais elle a également été à son service les week-ends. Tout cela a entraîné des problèmes de santé, notamment un mal de dos et un souci aux hanches à force de porter les morceaux de viandes de 10 kg ou des ustensiles lourds. Elle souhaite donc que Neymar prenne en charge ses frais médicaux, qu’il lui verse une pension alimentaire ou encore qu’il règle ses heures supplémentaires non payées, elle qui touchait un salaire de 654€ par mois. La cuisinière réclame environ 43 000 euros. La balle est dans le camp de la justice.