Coupe de France

CdF : la programmation TV des demies est tombée

Par Matthieu Margueritte
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Après la qualification du RC Lens hier soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, les deux affiches des demi-finales de la Coupe de France sont connues. Lens recevra Toulouse, tombeur de l’OM, et Nice ira à Strasbourg.

Coupe de France Crédit Agricole
𝙍𝙀𝙉𝘿𝙀𝙕-𝙑𝙊𝙐𝙎 𝙁𝙄𝙉 𝘼𝙑𝙍𝙄𝙇 🗓️📺
Qui rejoindra la grande finale ? 🔥

#CDFCA
Aujourd’hui, on connaît le calendrier des deux matches. La première demi-finale, Lens-Toulouse, aura lieu le mardi 21 avril à 21h10. Quant à l’affiche entre Strasbourg et Nice, elle se jouera le lendemain à 21h.

Pub. le - MAJ le
