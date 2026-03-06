CdF : la programmation TV des demies est tombée

Après la qualification du RC Lens hier soir sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, les deux affiches des demi-finales de la Coupe de France sont connues. Lens recevra Toulouse, tombeur de l’OM, et Nice ira à Strasbourg.

Aujourd’hui, on connaît le calendrier des deux matches. La première demi-finale, Lens-Toulouse, aura lieu le mardi 21 avril à 21h10. Quant à l’affiche entre Strasbourg et Nice, elle se jouera le lendemain à 21h.