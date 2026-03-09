Ligue des Champions
Real Madrid : mauvaise nouvelle confirmée pour Mbappé
1 min.
@Maxppp
C’était attendu, mais c’est désormais confirmé : Kylian Mbappé ne sera pas de la partie face à Manchester City, mercredi soir au Bernabéu, pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’est ce qu’indique Marca ce lundi, expliquant que le Français a réalisé un peu d’exercices physiques au centre d’entraînement, mais il est trop juste pour le match.
La suite après cette publicité
En cas de bonne évolution, et si son traitement conservateur fait effet, il pourrait avoir quelques minutes face à Elche ce week-end. Et l’objectif, c’est qu’il soit présent pour le retour contre les Cityzens la semaine prochaine.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Nantes : les Kita ont 2 noms en tête pour remplacer Kantari, dont un coach qui leur a coûté 730 000€
Explorer