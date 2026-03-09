Menu Rechercher
Real Madrid : mauvaise nouvelle confirmée pour Mbappé

C’était attendu, mais c’est désormais confirmé : Kylian Mbappé ne sera pas de la partie face à Manchester City, mercredi soir au Bernabéu, pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. C’est ce qu’indique Marca ce lundi, expliquant que le Français a réalisé un peu d’exercices physiques au centre d’entraînement, mais il est trop juste pour le match.

En cas de bonne évolution, et si son traitement conservateur fait effet, il pourrait avoir quelques minutes face à Elche ce week-end. Et l’objectif, c’est qu’il soit présent pour le retour contre les Cityzens la semaine prochaine.

