FC Barcelone : Hansi Flick répond à la polémique de l’interview de Xavi

À la veille du match de Ligue des Champions contre Newcastle, l’entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a été interrogé en conférence de presse sur les propos récents de Xavi sur le retour avorté de Lionel Messi notamment. L’Allemand a préféré calmer le jeu, rappelant qu’il ne souhaitait pas commenter des déclarations personnelles. Devant un parterre de journalistes, il a insisté sur le fait que l’attention devait rester centrée sur la préparation du match de Newcastle et sur les objectifs des Blaugranas.

« Nous sommes collègues. J’entretiens de bonnes relations avec lui. Je lui ai rendu visite et nous avons discuté pendant ses entraînements. C’est une affaire privée. Cela n’a rien à voir avec la presse. Je connais la vérité et je la garde pour moi », a-t-il déclaré. Une affaire tuée dans l’oeuf pour les Catalans qui pensent déjà à croiser le fer avec les Magpies.