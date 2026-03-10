Prono
Match Newcastle - Barcelone en direct commenté
8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Newcastle et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Barcelone.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Newcastle Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Barcelone ?
Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : A. Ramsdale, L. Hall, D. Burn, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, J. Ramsey, H. Barnes, W. Osula, A. Elanga.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, Marc Bernal, Pedri, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.
- Qui arbitre le match Newcastle Barcelone ?
Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Newcastle Barcelone ?
Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.