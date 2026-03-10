Menu Rechercher
0 - 0
83'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 8èmes de finale
Newcastle
0 - 0
MT : 0-0
83'
Barcelone
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 0
Pas d'événements majeurs
Possession 55% Barcelone Newcastle
Tirs 14 11 6 3 1 7
Grosses occasions créées 100% Barcelone 1 Newcastle 0
Compositions Newcastle 4-3-3 Barcelone 4-2-3-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Barcelone Raphinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle Anthony Elanga 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Barcelone Raphinha 3 #2 Logo Newcastle Anthony Elanga 3 #3 Logo Newcastle Lewis Hall 2
Fautes subies
#1 Logo Barcelone Pedri 4 #2 Logo Newcastle Lewis Hall 3 #3 Logo Barcelone Lamine Yamal 2
Tirs (%)
#1 Logo Newcastle William Osula 0/3 0% #2 Logo Barcelone Ronald Araújo 0/2 0% #3 Logo Newcastle Jacob Ramsey 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Newcastle Anthony Elanga 3 #2 Logo Newcastle William Osula 3 #3 Logo Newcastle Joelinton 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 4/5 80% #2 Logo Barcelone Pedri 6/8 75% #3 Logo Barcelone Fermín López 8/11 73%
Interceptions
#1 Logo Newcastle Sandro Tonali 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Gerard Martín 3/3 100% #2 Logo Newcastle Jacob Ramsey 2/3 67% #3 Logo Barcelone Ronald Araújo 5/8 63%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Joelinton 0/9 0% #2 Logo Newcastle Malick Thiaw 0/5 0% #3 Logo Newcastle Harvey Barnes 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Newcastle Kieran Trippier 3 #2 Logo Barcelone João Cancelo 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Barcelone Robert Lewandowski 0/6 0% #2 Logo Newcastle Malick Thiaw 0/3 0% #3 Logo Barcelone Marc Bernal 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Newcastle Dan Burn 36/38 95% #2 Logo Newcastle Malick Thiaw 40/45 89% #3 Logo Barcelone Pau Cubarsí 44/51 86%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
26% 44% 29%
Série en cours
D
V
D
V
D
V
V
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 100% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Bruno Guimarães Bruno Guimarães Ischio-jambiers Lewis Miley Lewis Miley Contusion musculaire à la jambe Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Emil Krafth Emil Krafth Blessure au genou Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Fabian Schär Fabian Schär Blessure à la cheville
Frenkie de Jong Frenkie de Jong Ischio-jambiers Ronald Araújo Ronald Araújo Maladie Pau Cubarsí Pau Cubarsí Blessure au genou Andreas Christensen Andreas Christensen Lésion du ligament croisé antérieur du genou Jules Koundé Jules Koundé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Newcastle - Barcelone en direct commenté

8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA - mardi 10 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Barcelone (Ligue des Champions UEFA, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Ligue des Champions UEFA entre Newcastle et Barcelone. Ce match aura lieu le mardi 10 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Barcelone.

Arbitres

Marco Guida arbitre principal
0
2.3
Moyenne de cartons par match sur 7 matchs arbitrés
Giuseppe Perrotti arbitre assistant
Giorgio Peretti arbitre assistant
Matteo Marcenaro quatrième arbitre
Marco Di Bello arbitre VAR
Daniele Chiffi arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

St. James' Park Newcastle upon Tyne
St. James' Park
  • Année de construction : 1892
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52758
  • Affluence moyenne : 47525
  • Affluence maximum : 52758
  • % de remplissage : 90

Match en direct

Date 10 mars 2026 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion CANAL+ FOOT
Code NEW-BAR
Zone Europe
Équipe à domicile Newcastle
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mars 2026 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Newcastle Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Barcelone ?

Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : A. Ramsdale, L. Hall, D. Burn, M. Thiaw, K. Trippier, Joelinton, S. Tonali, J. Ramsey, H. Barnes, W. Osula, A. Elanga.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, R. Araujo, Marc Bernal, Pedri, Raphinha, Fermín López, Lamine Yamal, R. Lewandowski.

Qui arbitre le match Newcastle Barcelone ?

Marco Guida est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Newcastle Barcelone ?

Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.

Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mars 2026, coup d'envoi 21:00.

Comparer les stats du match
