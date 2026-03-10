Newcastle United - FC Barcelone : les notes du match

Après quatre victoires de rang toutes compétitions confondues, le FC Barcelone se devait d’enchaîner ce mardi en 8es de finale de Ligue des Champions. Sur la pelouse de Newcastle, les Catalans devaient assurer un résultat avant un retour plus favorable au Camp Nou. Les Magpies, en délicatesse en Premier League avec une douzième place, pouvaient s’offrir un exploit majuscule en éliminant le Barça. Pour ce faire, il fallait s’offrir un succès à St’James Park malgré l’équipe remaniée avant le match face à Chelsea ce week-end. En ce sens, Eddie Howe décidait de laisser Murphy, Woltemade et Gordon sur le banc avant le match.

D’entrée, les Anglais ont pressé le Barça avec beaucoup d’envie. Très insistants, les locaux ont récupéré de nombreux ballons et ont mené les premières offensives de la rencontre. Souvent pris dans la profondeur, les Blaugranas ont pu compter sur un Joan Garcia vigilant sur les premières tentatives locales (15e, 19e). Avec un Elanga en jambes mais maladroit, Newcastle s’est procuré quelques situations avant que le Barça ne reprenne le dessus en terminant fort la première période. Pourtant, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score vierge et avec des temps forts assez stériles de part et d’autre.

Harvey Barnes a cru délivrer Newcastle

Auteurs d’une première période plus cohérente, les joueurs de Newcastle ont continué à accélérer au retour des vestiaires. En face, les Barcelonais se sont montrés beaucoup trop imprécis dans leurs transmissions offensives pour faire la différence. A l’image d’un Raphinha méconnaissable et d’un Lamine Yamal fantomatique, les hommes d’Hansi Flick n’ont pas existé offensivement. De l’autre côté, Newcastle est monté en pression. Avec un St’James Park incandescent, les Magpies ont pris l’ascendant au fil de la rencontre et les actions qu’ils se sont procurées étaient de plus en plus dangereuses. Malgré une légère action pour Lewandowski (65e), le Barça n’a rien tenté et a cruellement manqué de gaz pour rivaliser avec l’intensité anglaise.

Et après une tentative dangereuse de Murphy (69e) et un but refusé à Joelinton pour un hors-jeu clair (74e), la persévérance anglaise a été récompensée en fin de rencontre. Sur une nouvelle offensive venue de la droite, Murphy a déposé Cancelo avant d’adresser un centre parfait vers Harvey Barnes au second poteau. Avec une reprise peu académique, l’ailier anglais a trompé un Joan Garcia qui avait pourtant fait le bon déplacement (1-0, 86e). Mais alors que Newcastle se dirigeait vers un succès mérité, le Barça a réussi à s’en sortir sur un éclair de génie. Entré en jeu, Dani Olmo a provoqué et a rendu coupable Malick Thiaw sur un crochet éclair. Suffisant pour permettre à Lamine Yamal d’égaliser en toute fin de match sur pénalty (1-1, 90e+6). Malgré ce nul qui tombe un peu du ciel, il faudra montrer beaucoup plus du côté des Catalans pour espérer éviter une élimination qui serait honteuse à ce stade de la compétition. Newcastle peut nourrir des regrets.

L’Homme du match

- Barnes (7) : aligné sur le couloir gauche de l’attaque, Barnes a montré sa capacité à peser sur la défense adverse dès la première période, même face à la vigilance de Martin et Cancelo. À la 21e minute, une situation prometteuse lui a échappé, mais il a continué à se montrer dangereux et à chercher les bons gestes. À la 32e minute, sa passe en profondeur pour Osula n’a pas trouvé son destinataire, mais l’ancien joueur de Leicester n’a jamais baissé les bras. Très inspiré, Barnes a tenté une frappe limpide de l’extérieur de la surface, parfaitement captée par Garcia (58e), et a touché le poteau sur une magnifique enroulée à la 74e minute. Quelques instants plus tard, il a pris un peu trop d’initiative sur son couloir (78e), mais son impact offensif était indéniable. En fin de rencontre, l’attaquant s’est offert le luxe de marquer son 14e but de la saison, un but à bout portant qui crucifie Joan Garcia (1-0, 86e). Il a livré une prestation très solide et a été remplacé par Willock à la 91e.

Newcastle United

- Ramsdale (5) : solide dans sa cage, il a assuré l’essentiel à la 22e minute face à Lamine Yamal, particulièrement inspiré. Vigilant, il a ensuite bien stoppé la frappe du gauche de Fermín López à la 37e minute. Globalement très peu sollicité durant ces 45 premières minutes, le portier anglais n’a eu que deux interventions à réaliser, toutes deux maîtrisées sans grande difficulté. Il a boxé un ballon dangereux en corner devançant Robert Lewandowski (61e). Ramsdale a été vraiment très peu sollicité ce soir, mais face à Lamine Yamal sur pénalty (94e), le gardien des Magpies n’a rien pu faire…

- Hall (6,5) : il a écœuré le Barça. En grande confiance dès l’entame face à un Lamine Yamal très remuant, il a toutefois failli écoper d’un carton jaune à la 18e minute après une intervention limite, offrant un coup franc dangereux au Barça. Il a ensuite tenté d’apporter offensivement, notamment à la 25e minute avec une remontée de balle intéressante, finalement stoppée. Il a ensuite manqué son geste à la demi-heure de jeu avec une passe trop mal dosée. À la 40e minute, il a subi une faute grossière de Yamal, qui aurait pu être sanctionnée d’un carton jaune. Hall a été exceptionnel par la suite, multipliant les récupérations dans les pieds du joyau du Barça, tout en se projetant régulièrement vers l’avant, à la manière de Nuno Mendes au PSG. Un match plein et réussi pour le latéral de 21 ans.

- Burn (5) : titularisé à gauche de la charnière centrale par Eddie Howe, l’international anglais a évolué légèrement plus bas que Thiaw durant la première période. Il s’est montré plutôt agressif dans les duels et vigilant dans ses interventions face à Lewandowski, cherchant à contenir les offensives barcelonaises dans l’axe. Burn n’y est pas allé de main morte dans un duel face à Fermín López, mais l’arbitre n’a pas sifflé, ce qui donne donc un duel important remporté par le défenseur (62e).

- Thiaw (4,5) : dans un duel constant tout au long du premier acte avec Robert Lewandowski, l’ancien défenseur de l’AC Milan s’est montré globalement solide. Appliqué dans ses interventions et attentif dans son placement, il a su répondre présent dans les duels physiques face à l’attaquant polonais, empêchant ce dernier de trouver facilement des espaces. Thiaw s’est également illustré dans la relance, jouant proprement et participant à l’organisation du jeu depuis l’arrière. Il a conservé la même intensité tout au long du second acte, multipliant les efforts pour gêner Lewandowski, qui est resté muet face à ses interventions. Coupable, il a fait une grosse faute sur Dani Olmo à la dernière seconde, que Yamal a bien conclu.

- Trippier (5) : le capitaine de Newcastle avait la lourde tâche de défendre face à un Raphinha très mobile. Si le Brésilien a beaucoup bougé, repiquant régulièrement dans l’axe durant cette première période, l’international anglais n’est pas toujours parvenu à le contenir complètement, même s’il est resté appliqué dans ses efforts défensifs. Cependant, il n’a pas pu apporter sa qualité de centre habituelle. Trippier a réalisé un centre fort sur coup franc, finalement repoussé par la défense du Barça (49e). Il a été remplacé par Livramento à la 66e. L’entrant est resté solide dans son couloir face à Rashford en fin de seconde période.

- Joelinton (6) : très actif au cœur du jeu, il a souvent été à l’origine du pressing intense des Magpies face au Barça. À la 30e minute, il a cru récupérer un ballon précieux dans les pieds de Pedri avec beaucoup d’agressivité, avant que l’arbitre ne revienne finalement sur l’action pour siffler une faute. Le Brésilien n’était d’ailleurs pas du tout d’accord avec cette décision. Encore trop agressif dans ses interventions, il a commis une nouvelle faute sur Yamal à la 70e. Il a cru ouvrir le score avec son but (74e), mais il était largement positionné en hors-jeu et donc logiquement refusé.

- Tonali (6,5) : auteur d’un bon début de saison sur le plan individuel et courtisé par Arsenal et le Real Madrid selon la presse anglaise, l’international italien était aligné en sentinelle, légèrement en retrait de ses partenaires du milieu. Il a écopé du premier carton jaune de la rencontre après une faute jugée illicite (34e). À la 36e minute, il a récupéré un ballon important dans les pieds de Pedri avant de manquer sa transmission dans la foulée. Il s’est montré précieux en seconde période avec ses multiples retours défensifs et tacles impressionnants.

- Ramsey (5) : l’ancien joueur d’Aston Villa faisait face au duo Pedri–Bernal dans l’entrejeu. Si Newcastle s’est montré intéressant dans la construction dès l’entame de match, le milieu anglais a ensuite subi la forte domination dans la possession exercée par les Blaugrana, ce qui a logiquement limité son influence dans le jeu en première période. Il a peu à peu disparu en seconde mi-temps, courant la plupart du temps derrière le ballon.

- Barnes (7) : voir ci-dessus

- Elanga (6) : positionné sur le côté droit, il s’est montré l’un des joueurs les plus dangereux de Newcastle en première période. Il a même failli ouvrir le score à la 15e minute, mais son face-à-face avec Joan García a tourné à l’avantage du gardien barcelonais. Il a tenté sa chance à la 32e minute du pied gauche, mais sa frappe, trop molle, n’a pas inquiété le portier. À la 39e minute, il a de nouveau fait la différence sur son vis-à-vis avant d’adresser un centre puissant du pied droit dans la surface. L’ancien de Man United a aussi envoyé une frappe totalement dévissée (50e). Après une inspiration géniale à la 56e, il a couru tellement vite que personne ne l’a suivi, mais il a manqué son centre. Il a été remplacé par Jacob Murphy à la 66e. Dès son entrée, il a subi une grosse faute de Cancelo. Jacob Murphy est à l’origine du but de Barnes, adressant un centre parfaitement ajusté sur le pied droit du buteur anglais.

FC Barcelone

- Joan Garcia (5) : un début de match compliqué, avec plusieurs erreurs de mains, dont une qui aurait pu être grave (3e). Il réalise néanmoins un arrêt magnifique pour sauver le Barça devant Elanga (16e). Il est malheureux sur le but encaissé, car il est freiné par le rebond.

- Cancelo (4) : aligné au poste de latéral gauche en l’absence d’Eric Garcia, le Portugais a semblé en difficulté sur ce côté face à Elanga, notamment en première période. Offensivement, on l’a vu trop peu se projeter et il n’a pas fait les meilleurs choix au moment de centrer. Il a commis plusieurs pertes de balle évitables. Il est d’ailleurs fautif sur l’ouverture du score.

- Araujo (3,5) : lui aussi n’a pas été épargné par les problèmes défensifs. Positionné finalement comme latéral droit, la soirée a été compliquée pour l’Uruguayen. Il a fait preuve de déchets techniques et de largesses défensives sur les occasions des Magpies. Il a frôlé la faute en couvrant le hors-jeu sur le duel entre Elanga et Garcia (16e). Remplacé par Aspart (88e).

- Cubarsi (6) : il commence sa partie en sauvant une tête de Tonali sur sa ligne (4e). S’il a été le plus à l’aise défensivement, il a tout de même eu du mal face aux offensives des Toons, se faisant notamment prendre par Elanga (63e). En seconde période, c’est lui qui a permis au Barça de tenir, avec un retour décisif à noter (77e). Un match solide dans une rencontre où le Barça a eu du mal à exister.

- Gerard Martin (3) : partenaire de Cubarsí en défense centrale, Gerard Martin n’a clairement pas apporté de sérénité. Il s’est souvent embrouillé avec Cubarsí sur le marquage et a été dépassé par la puissance d’Elanga et Osula. Longtemps mis à mal en première période, avec sept ballons perdus, il s’est montré plus solide après la pause.

- Pedri (4) : l’étincelant milieu de terrain catalan n’a pas réussi à apporter d’éclat dans cette rencontre. Malmené par le milieu des Magpies, il n’a pas été efficace dans les duels et a fait preuve de trop d’imprécision technique. On attendait qu’il brille dans un match où le Barça peinait à accélérer, mais il n’a pas été décisif. Remplacé par Olmo (70e), qui a réalisé une bonne entrée et a obtenu le penalty.

- Bernal (4,5) : à l’image de Pedri, l’entrejeu du FC Barcelone n’a pas fait la différence ce soir. Le jeu n’est même pas passé par son secteur et il n’a pas réussi à dynamiser le rythme. Défensivement, il a été asphyxié par le pressing des Magpies, notamment en première période. Il a semblé à bout de souffle après la pause et s’est blessé. Remplacé par Casado (73e).

- Lamine Yamal (6) : malgré de bonnes intentions, la star barcelonaise n’est pas parvenue à se montrer décisive. Intéressant en début de match, il a été le seul à déstabiliser la défense des Magpies. Mais il a ensuite perdu de son éclat, avec plusieurs imprécisions dans le dernier geste. Il a même mis en danger Araujo et sa défense en perdant 19 ballons. À la toute dernière seconde, il marque ce penalty crucial.

- Fermín López (4) : aligné en milieu offensif, l’attaquant espagnol a été décevant. On l’attendait pour créer du liant entre le milieu et l’attaque catalane, mais il n’a rien produit. Il a toutefois été le seul à cadrer une frappe de la soirée, bien trop axiale pour inquiéter Ramsdale (35e). Comme ses partenaires, il a fait preuve de trop d’imprécision technique. Remplacé par Torres (88e), qui a manqué son entrée.

- Raphinha (5) : un match bien compliqué pour le Brésilien, qui a quasiment tout raté en première période. Dans ses dribbles, ses passes et l’ensemble de ses actions offensives, il n’a pas réussi à faire la différence et ne s’est procuré aucune occasion franche. Il a néanmoins été beaucoup plus en vue en seconde période, avec un beau centre pour Lewandowski qui aurait pu être décisif. Surtout, il a gagné des points en étant décisif sur l’action amenant le penalty, ce qui fait nettement monter sa note.

- Lewandowski (3) : un match très compliqué pour Lewandowski. Esseulé à la pointe de l’attaque catalane, il n’a pu exister et n’a touché que 21 ballons dans la soirée. Peu servi et bien pris par la défense de Newcastle, il a tout de même eu une occasion franche, mais a manqué de peu le cadre de Ramsdale avec une frappe trop décroisée (67e). Remplacé par Rashford (70e), qui a apporté beaucoup plus de danger.