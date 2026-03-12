Barça : Ronald Araujo ne comprend pas les règles

Le défenseur du FC Barcelone reste dans une impasse ce mercredi. En effet, Ronald Araujo (27 ans) a exprimé sa frustration après un épisode litigieux lors du match nul face à Newcastle en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (1-1). La séquence s’est produite peu avant l’ouverture du score à St James’ Park, lorsque l’Uruguayen a dû quitter temporairement le terrain à cause de crampes. S’accroupissant près de la ligne de touche pour récupérer, il a été empêché par l’arbitre de revenir immédiatement sur la pelouse, ce qui a permis à Newcastle de prendre l’ascendant dans son action offensive, et ce, grâce à Harvey Barnes.

Visiblement contrarié par la décision, celui-ci a déclaré brusquement face aux médias : « je ne comprends pas les règles. Si j’ai une crampe, je peux entrer sur le terrain debout ou même à quatre pattes. Je ne comprends pas la décision de l’arbitre. Il m’a expulsé une deuxième fois. Ensuite, je n’ai pas pu rejoindre la surface de réparation ». En fin de compte, s’adapter à certaines règles appliquées par l’arbitrage peut déstabiliser le jeu et cela s’est bien fait remarquer à la 86e minute. Si ses coéquipiers ont finalement renversé le match au bout du bout, l’arrière du Barça l’a encore en travers de la gorge.