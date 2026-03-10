Ligue des Champions : le FC Barcelone s’offre un nul inespéré face à Newcastle

Après quatre victoires de rang toutes compétitions confondues, le FC Barcelone se devait d’enchaîner ce mardi en 8es de finale de Ligue des Champions. Sur la pelouse de Newcastle, les Catalans devaient assurer un résultat avant un retour plus favorable au Camp Nou. Les Magpies, en délicatesse en Premier League avec une douzième place, pouvaient s’offrir un exploit majuscule en éliminant le Barça. Pour ce faire, il fallait s’offrir un succès à St’James Park malgré l’équipe remaniée avant le match face à Chelsea ce week-end. En ce sens, Eddie Howe décidait de laisser Murphy, Woltemade et Gordon sur le banc avant le match.

D’entrée, les Anglais ont pressé le Barça avec beaucoup d’envie. Très insistants, les locaux ont récupéré de nombreux ballons et ont mené les premières offensives de la rencontre. Souvent pris dans la profondeur, les Blaugranas ont pu compter sur un Joan Garcia vigilant sur les premières tentatives locales (15e, 19e). Avec un Elanga en jambes mais maladroit, Newcastle s’est procuré quelques situations avant que le Barça ne reprenne le dessus en terminant fort la première période. Pourtant, les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score vierge et avec des temps forts assez stériles de part et d’autre.

Harvey Barnes a cru délivrer Newcastle

Auteurs d’une première période plus cohérente, les joueurs de Newcastle ont continué à accélérer au retour des vestiaires. En face, les Barcelonais se sont montrés beaucoup trop imprécis dans leurs transmissions offensives pour faire la différence. A l’image d’un Raphinha méconnaissable et d’un Lamine Yamal fantomatique, les hommes d’Hansi Flick n’ont pas existé offensivement. De l’autre côté, Newcastle est monté en pression. Avec un St’James Park incandescent, les Magpies ont pris l’ascendant au fil de la rencontre et les actions qu’ils se sont procurées étaient de plus en plus dangereuses. Malgré une légère action pour Lewandowski (65e), le Barça n’a rien tenté et a cruellement manqué de gaz pour rivaliser avec l’intensité anglaise.

Et après une tentative dangereuse de Murphy (69e) et un but refusé à Joelinton pour un hors-jeu clair (74e), la persévérance anglaise a été récompensée en fin de rencontre. Sur une nouvelle offensive venue de la droite, Murphy a déposé Cancelo avant d’adresser un centre parfait vers Harvey Barnes au second poteau. Avec une reprise peu académique, l’ailier anglais a trompé un Joan Garcia qui avait pourtant fait le bon déplacement (1-0, 86e). Mais alors que Newcastle se dirigeait vers un succès mérité, le Barça a réussi à s’en sortir sur un éclair de génie. Entré en jeu, Dani Olmo a provoqué et a rendu coupable Malick Thiaw sur un crochet éclair. Suffisant pour permettre à Lamine Yamal d’égaliser en toute fin de match sur pénalty (1-1, 90e+6). Malgré ce nul qui tombe un peu du ciel, il faudra montrer beaucoup plus du côté des Catalans pour espérer éviter une élimination qui serait honteuse à ce stade de la compétition. Newcastle peut nourrir des regrets.