Ligue des Champions

Les réseaux sociaux sans peine pour un triste Barça

Par Jules Kutos-Bertin
1 min.
Newcastle 1-1 Barcelone

C’est presque un petit miracle si le Barça n’a pas perdu ce soir à Newcastle. Malmenés pendant toute la rencontre, les Catalans ont concédé l’ouverture du score d’Harvey Barnes en fin de match. Et au bout d’une performance bien décevante, surtout offensivement, Dani Olmo a provoqué un pénalty sur un crochet malicieux. Lamine Yamal, très discret sur la pelouse de St James Park, l’a transformé et a permis au FC Barcelone de repartir avec un match nul qui le met en position favorable pour le retour mercredi prochain. Forcément, les réseaux sociaux ont été inspirés par ce huitième de finale aller et ils n’ont pas épargné le Barça…

Ligue des Champions
Barcelone
Newcastle
Lamine Yamal

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Newcastle Logo Newcastle
Lamine Yamal Lamine Yamal
