Menu Rechercher
Commenter 47
Serie A

OM : l’aveu fort d’Adrien Rabiot

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp

À cœur ouvert. Durant le week-end, Adrien Rabiot (30 ans) s’est longuement confié sur sa carrière et sur sa passion pour le ballon rond lors d’un entretien accordé à Undici. «Je m’amuse beaucoup en jouant au football, je le fais depuis l’âge de six ans et c’est ce que j’aime par-dessus tout. C’est une passion qui m’habite, qui me motive chaque matin. Je veux continuer à gagner, c’est pour cela que je joue au football : pour les défis, pour dépasser mes limites.» Enduite, le Duc a avoué son plus gros regret à l’OM, qu’il a quitté l’été dernier après seulement une année dans le club.

La suite après cette publicité

«Je veux inscrire mon nom dans l’histoire de chaque équipe pour laquelle j’ai joué : je l’ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n’ai pas pu le faire à Marseille, car je n’y suis resté qu’un an. Maintenant, je veux le faire à Milan : c’est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d’un footballeur.» Des mots qui doivent faire plaisir à Massimiliano Allegri et à Didier Deschamps.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (47)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Marseille
Milan
Adrien Rabiot

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Marseille Logo Marseille
Milan Logo AC Milan
Adrien Rabiot Adrien Rabiot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier