OM : l’aveu fort d’Adrien Rabiot

À cœur ouvert. Durant le week-end, Adrien Rabiot (30 ans) s’est longuement confié sur sa carrière et sur sa passion pour le ballon rond lors d’un entretien accordé à Undici. «Je m’amuse beaucoup en jouant au football, je le fais depuis l’âge de six ans et c’est ce que j’aime par-dessus tout. C’est une passion qui m’habite, qui me motive chaque matin. Je veux continuer à gagner, c’est pour cela que je joue au football : pour les défis, pour dépasser mes limites.» Enduite, le Duc a avoué son plus gros regret à l’OM, qu’il a quitté l’été dernier après seulement une année dans le club.

«Je veux inscrire mon nom dans l’histoire de chaque équipe pour laquelle j’ai joué : je l’ai fait au PSG et à la Juventus, mais malheureusement, je n’ai pas pu le faire à Marseille, car je n’y suis resté qu’un an. Maintenant, je veux le faire à Milan : c’est un objectif important pour moi. Ensuite, je penserai à la Coupe du monde, la remporter est le plus beau but dans la carrière d’un footballeur.» Des mots qui doivent faire plaisir à Massimiliano Allegri et à Didier Deschamps.