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Ligue 1

OM : Emerson sort sur blessure

Par Josué Cassé
1 min.
Emerson à l'OM @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

L’Olympique de Marseille a été contraint de procéder à un premier changement dès le quart d’heure de jeu face à Toulouse, ce dimanche soir. Touché physiquement, Emerson n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre et a dû céder sa place prématurément. Un coup dur pour le club phocéen, qui perd ainsi l’un de ses titulaires dès le début de la partie.

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Pour le remplacer, Bruno Genesio a décidé de faire entrer Ulisses Garcia. Le latéral suisse a donc été lancé plus tôt que prévu dans une rencontre où l’OM espérait poursuivre sa bonne dynamique en Ligue 1. La nature exacte de la blessure d’Emerson reste toutefois à préciser, tout comme sa durée d’indisponibilité.

Pub. le - MAJ le
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