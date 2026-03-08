Ligue 1 : la statistique qui donne le RC Lens champion en fin de saison

Le RC Lens n’en finit plus d’impressionner. Alors que tout le monde attend leur retour sur Terre depuis le début de la saison, nous sommes en mars et les Sang et Or maintiennent toujours leur folle cadence en Ligue 1. Après avoir éliminé l’OL en Coupe de France jeudi (2-2, 5-4 t.a.b.), les hommes de Pierre Sage ont enchaîné ce dimanche face au FC Metz en Ligue 1 (3-0). Une victoire aisée face à la lanterne rouge de Ligue 1 qui permet à Lens de recoller à un point du PSG au classement.

La suite après cette publicité

Et alors que les Parisiens se sont inclinés à la maison vendredi contre Monaco (1-3), ils peuvent également être inquiets avec une statistique qui donne Lens champion en fin de saison. En effet, les deux seules saisons où Paris a eu un si farouche opposant, c’était lors des saisons 2016-2017 et 2020-2021 avec respectivement Monaco et Lille. Alors que les Monégasques comptaient 58 points à ce stade de la saison, Lille en comptait 55. Lens en compte 56 ce dimanche. En fin de saison, Monaco et Lille étaient parvenus à remporter la Ligue 1. Jamais deux sans trois cette année ?