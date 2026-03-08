Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Ligue 1 : la statistique qui donne le RC Lens champion en fin de saison

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Florian Thauvin celèbre un but avec Lens @Maxppp

Le RC Lens n’en finit plus d’impressionner. Alors que tout le monde attend leur retour sur Terre depuis le début de la saison, nous sommes en mars et les Sang et Or maintiennent toujours leur folle cadence en Ligue 1. Après avoir éliminé l’OL en Coupe de France jeudi (2-2, 5-4 t.a.b.), les hommes de Pierre Sage ont enchaîné ce dimanche face au FC Metz en Ligue 1 (3-0). Une victoire aisée face à la lanterne rouge de Ligue 1 qui permet à Lens de recoller à un point du PSG au classement.

La suite après cette publicité
Stats Foot
Plus haut total pour un adversaire du @PSG_inside après 25 journées de @Ligue1 depuis l'arrivée de QSI :

58- AS Monaco en 2016/17 (champion en fin de saison)
56- RC LENS en 2025/26 (?)
55- Lille OSC en 2020/21 (champion en fin de saison) #RCLFCM
Voir sur X

Et alors que les Parisiens se sont inclinés à la maison vendredi contre Monaco (1-3), ils peuvent également être inquiets avec une statistique qui donne Lens champion en fin de saison. En effet, les deux seules saisons où Paris a eu un si farouche opposant, c’était lors des saisons 2016-2017 et 2020-2021 avec respectivement Monaco et Lille. Alors que les Monégasques comptaient 58 points à ce stade de la saison, Lille en comptait 55. Lens en compte 56 ce dimanche. En fin de saison, Monaco et Lille étaient parvenus à remporter la Ligue 1. Jamais deux sans trois cette année ?

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier