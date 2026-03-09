Menu Rechercher
CdF : les 2 stades retenus pour accueillir la finale sont connus

Par Matthieu Margueritte
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Qui de Lens, Toulouse, Strasbourg ou Nice remportera la Coupe de France ? Nul ne le sait encore, mais la FFF doit toujours annoncer le stade qui sera retenu pour accueillir la finale. Comme cela était indiqué, l’élimination de l’Olympique Lyonnais enlève un casse-tête à la FFF, car l’instance dirigeante peut avancer la date de la finale au 22 mai (l’OL est potentiellement impliqué dans une finale de C3 le 20 mai, ndlr).

Selon L’Équipe, c’est à cette date que la FFF souhaite jouer la finale. La première option reste le Stade de France. En jouant le match le 22 mai, le match ne serait pas impacté par les travaux du « Grand Paris » prévus le lendemain et qui obligent la fermeture de plusieurs lignes de transports en commun. Et si l’enceinte de Saint-Denis n’est pas retenue, ce sera le Groupama Stadium de l’OL. Le SDF reste la priorité de la FFF qui promet une réponse cette semaine.

Pub. le - MAJ le
