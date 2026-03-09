Nice : Dante craque totalement après l’humiliation face à Rennes

La lourde défaite de l’OGC Nice face à Rennes (0-4) a provoqué une sortie remarquée de Dante. D’ordinaire mesuré dans ses prises de parole, le capitaine niçois n’a pas caché son inquiétude face à la situation du club, toujours menacé dans la course au maintien. Après la rencontre, le défenseur brésilien est allé s’expliquer directement avec les supporters avant de livrer un discours particulièrement fort. « Avec les supporters, on s’est dit la vérité par rapport à la situation. Nous sommes dans une mission importante. Dans ce type de mission, il faut avoir de l’orgueil, plus d’agressivité et du courage », a-t-il lancé.

La suite après cette publicité

Mais Dante ne s’est pas contenté de mobiliser son vestiaire. Le vétéran de 42 ans a également pointé du doigt des responsabilités plus larges autour de la saison compliquée du Gym. « Cette saison, c’est compliqué. Il faut qu’on prenne nos responsabilités maintenant. Mais il y a beaucoup de gens qui sont fautifs là-dedans », a-t-il lâché, sans citer de noms. Malgré la pression et les doutes, le Brésilien assure rester prêt à tout pour sauver le club azuréen. « Il reste neuf batailles et on ne va pas lâcher. Ma vie, aujourd’hui, elle appartient au football. Peu importe comment seront mes genoux. S’il faut qu’ils pètent, ils péteront », a-t-il conclu, dans un message aussi déterminé qu’alarmant pour Nice.