1 - 0
MT
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 25e journée
Lens
1 - 0
MT
Metz
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
mi-temps
1 - 0
44'
1 - 0
Saud Abdulhamid (PD O. Édouard)
Classement live 2 Lens 56 18 Metz 13
Possession 56% Lens Metz
Tirs 14 10 1 4 0 1
Compositions Lens 3-4-2-1 Metz 3-5-2
Prono

Qui va gagner ?
RCL
NUL
FCM
1 1.06 N 10.5 2 50
228 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Tirs (%)
#1 Logo Lens Matthieu Udol 2/4 50% #2 Logo Lens Odsonne Édouard 1/2 50% #3 Logo Lens Saud Abdulhamid 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 2
Fautes subies
#1 Logo Metz Bouna Sarr 2 #2 Logo Metz Habib Diallo 2 #3 Logo Lens Abdallah Sima 2
Tirs (%)
#1 Logo Lens Abdallah Sima 0/4 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Metz Bouna Sarr 6/8 75% #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 4/6 67% #3 Logo Metz Habib Diallo 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Metz Boubacar Traoré 4 #2 Logo Metz Sadibou Sané 2 #3 Logo Metz Jean-Philippe Gbamin 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Metz Maxime Colin 2/2 100% #2 Logo Lens Malang Sarr 3/5 60% #3 Logo Metz Giorgi Kvilitaia 3/6 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 0/5 0% #2 Logo Metz Alpha Touré 0/5 0% #3 Logo Lens Nidal Čelik 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Metz Sadibou Sané 0/2 0% #2 Logo Metz Boubacar Traoré 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 32/34 94%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
81% 17% 2%
Série en cours
V
N
D
V
V
D
D
D
N
D
Rencontres précédentes
36% 10 Victoires 32% 9 Nuls 32% 9 Victoires

Blessures & suspensions

Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Wesley Saïd Wesley Saïd Ischio-jambiers Ruben Aguilar Ruben Aguilar Inconnu Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure au mollet Arthur Masuaku Arthur Masuaku Carton rouge
Cléo Mélières Cléo Mélières Inconnu Lucas Michal Lucas Michal Blessure musculaire Jessy Deminguet Jessy Deminguet Blessure au talon Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Blessure aux côtes Benjamin Stambouli Benjamin Stambouli Ischio-jambiers

Top commentaires

Kad 15:53 Oui tout à fait Répondre
Match Lens - Metz en direct commenté

25e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Metz (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Metz. Ce match aura lieu le dimanche 8 mars 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Metz.

On en parle

Arbitres

Mathieu Vernice arbitre principal
0.4
4
Moyenne de cartons par match sur 10 matchs arbitrés
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Huseyin Ocak arbitre assistant
Benoît Millot quatrième arbitre
Julian Grelot arbitre VAR
Stéphanie Frappart arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Bollaert-Delelis Lens
Stade Bollaert-Delelis
  • Année de construction : 1933
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 41233
  • Affluence moyenne : 30520
  • Affluence maximum : 41052
  • % de remplissage : 74

Match en direct

Date 08 mars 2026 15:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion Ligue 1+
Code RCL-FCM
Zone France
Équipe à domicile Lens
Équipe à l'extérieur Metz
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Metz en France ?

Le match est à suivre en direct le 08 mars 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Metz ?

Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, F. Thauvin, O. Édouard.

Metz : de son côté, l'équipe dirigée par B. Tavenot évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : J. Fischer, J. Gbamin, S. Sané, M. Colin, F. Ballo-Touré, A. Touré, B. Traoré, B. Munongo, B. Sarr, H. Diallo, G. Kvilitaia.

Qui arbitre le match Lens Metz ?

Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lens Metz ?

Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.

Quelle est la date et l'heure du match Lens Metz ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mars 2026, coup d'envoi 15:00.

Qui a marqué le but pour Lens ?

Un seul but a été inscrit pour Lens par Saud Abdulhamid 44'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
