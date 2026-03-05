Prono
Match Lens - Metz en direct commenté
25e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 8 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lens et Metz (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre Lens et Metz. Ce match aura lieu le dimanche 8 mars 2026 à 15:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lens et Metz.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lens et Metz en France ?
Le match est à suivre en direct le 08 mars 2026 à 15:00 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lens et Metz ?
Lens : le coach P. Sage a choisi une formation en 3-4-2-1 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, F. Thauvin, O. Édouard.
Metz : de son côté, l'équipe dirigée par B. Tavenot évolue dans un système de jeu en 3-5-2 : J. Fischer, J. Gbamin, S. Sané, M. Colin, F. Ballo-Touré, A. Touré, B. Traoré, B. Munongo, B. Sarr, H. Diallo, G. Kvilitaia.
- Qui arbitre le match Lens Metz ?
Mathieu Vernice est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lens Metz ?
Lens accueille le match au Stade Bollaert-Delelis.
- Quelle est la date et l'heure du match Lens Metz ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 08 mars 2026, coup d'envoi 15:00.
- Qui a marqué le but pour Lens ?
Un seul but a été inscrit pour Lens par Saud Abdulhamid 44'.