PSG : Vitinha tacle Mbappé, Messi et Neymar

Vitinha face à Tottenham @Maxppp

Joueur du Paris Saint-Germain depuis l’été 2022, Vitinha a eu l’occasion de disputer une saison aux côtés du trio Messi-Neymar-Mbappé. Un trident qui vendait du rêve, notamment pour les revenus marketing du club. Mais sur le terrain, ces trois-là ont rarement porté le PSG aux nues. Un sentiment exprimé par le Portugais lors d’un entretien accordé à Canal 11. S’il a concédé que les trois ex-superstars du PSG font partie « des meilleurs joueurs de l’histoire du football », Vitinha a confié que ce trio n’était pas forcément bénéfique à l’équipe.

« Vous ne pouvez pas vous permettre d’avoir un, deux ou trois joueurs qui ne courent pas. Ils font partie des meilleurs de l’histoire, mais ce n’est pas toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’est ce qui fait la différence avec le PSG actuel. Les attaquants marquent les latéraux comme des fous. Vous voyez un (Ousmane) Dembélé, un Gonçalo (Ramos), qui pressent à l’entrée de la surface et sont les premiers à presser dans le camp adverse ». Ses coéquipiers apprécieront. Messi, Mbappé et Neymar peut-être un peu moins.

